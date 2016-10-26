Многодетной семье погорельцев выделили временное жилье

На фото: 2-летний Адлет во время пожара разбудил маму, благодаря чему семья спаслась. Сейчас дети с матерью временно поселились в Нур Актобе. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





25 октября. «Д» передал Галине Новиковой и ее детям одежду, посуду и соленья, которые принесли читатели газеты.

20 октября многодетная сирота Галина Новикова и её пятеро детей переехали в однокомнатную квартиру в Нур Актобе. Их дом на дачах сгорел дотла, женщина с детьми спаслась, но осталась в чём была.

В прошлом номере «Д» писал о пожаре в доме в дачном массиве. На улице оказалась многодетная семья. 30-летняя Галина Новикова воспитывалась в детском доме, у нее пятеро детей: 9-летний Куаныш, 8-летняя Венера, 6-летний Куандык, 3-летний Бахтияр и 2-летний Адлет. Муж Галины умер в начале года, ему было за 80 лет, он долго болел. Женщина стоит в очереди на получение жилья, но очередь пока не дошла.

20 октября у Галины решился вопрос с жильем: ей временно предоставили 1-комнатную квартиру в Нур Актобе.

– Галина Новикова и ее дети уже туда переехали, – рассказала руководитель городского отдела занятости и соцпрограмм Найля Буртибаева. – В квартире есть удобства, но не хватает мебели. Отдел образования рассматривает возможность устройства младших детей в детский сад и перевода старших детей из школы №5 в районе ГМЗ в школу в Нур Актобе.

Как выяснилось, чиновники нашли многодетную семью… в степи. Из-за конфликта с хозяйкой съемной комнаты, куда семья перебралась после пожара, Галине пришлось съехать. Она с детьми пошла куда глаза глядят.

– Я ушла в сторону Курайли. Мне позвонили из собеса, спросили, где я, – рассказала Галина Новикова. – Сама не знаю район, где я была. Но они нас с детьми нашли, отвезли в квартиру.

25 октября журналисты навестили Галину с детьми в Нур Актобе. В светлом зале, среди подаренных игрушек собралась семья. Старших детей уже перевели в новую школу в Нур Актобе, учебники дети получили, Венере нужно будет сшить новую форму. Детям очень нравятся учителя и сама школа.

– Венеру вызывали к доске в первый день, она получила «отлично» по математике, – с гордостью поделилась Галина. – Учительница ее похвалила. Как ее покойный отец, Венера очень любит математику.

К старшему сыну-инвалиду педагог должен приходить на дом. Вопрос с детским садом для младших детей решается. Со временем Галина Новикова надеется выйти на работу.

Почти все вещи в квартире Галины привезены отзывчивыми актюбинцами: телевизор, ковер, чайник, чашки, сушилка для вещей и многое другое. Сушилка для вещей очень кстати – Галина маленького роста, ей трудно дотянуться до натянутой веревки на балконе.

– Люди звонили, помогали. Меня спрашивали, что нужно, а что нет, и я говорила. Мужчина приезжал с другом Кайратом, они купили новый холодильник. Я благодарна всем-всем, кто нам помогал.

Мебели в квартире у Галины нет. С детьми она кушает и спит на полу. Даже поменять перегоревшую лампочку в туалете Галина не могла – в доме ни одного стула, чтобы встать на него и достать до потолка. В зале сломанная розетка, чтобы обезопасить детей, ее заклеили скотчем.

На момент прихода журналистов горячей воды в ее квартире не было. Галина Новикова грела воду в ведре, чтобы искупать детей и постирать.

«Д» обратился с вопросом в «Трансэнерго». Оказалось, что вода в доме есть, но ее не включили в квартире. В тот же день воду включили.

– В Нур Актобе экономная система отопления, в каждой квартире индивидуальный счетчик. Галина не знала, как включать отопление и горячую воду, а к нам не обращалась, – объяснил начальник участка КСК «Табыс Актобе» Данияр Абдрахманов. – На розетку по просьбе Галины поставили заглушку, лампочку поменяли. Мы оставили ей свой номер телефона, чтобы она всегда могла к нам обратиться. Будем помогать.

– Мне ничего больше не нужно, – говорит Галина. – Я очень благодарна людям за помощь!

Но в ходе разговора выяснилось, что у 2-летнего Адлета и 9-летнего Куаныша нет зимних курток, они ходят в легких ветровках. Для миниатюрной Галины большинство подаренной одежды не подходит. Галина носит 40 размер, размер обуви 35. Еще семье очень нужна стиральная машинка. Все вещи Галина стирает вручную. Незадолго до пожара она купила машину, но она сгорела.

– Нам хотя бы маленький шкаф, чтобы складывать детские вещи, – говорит Галина Новикова.

Если у вас есть такие вещи, пусть б/у, но в хорошем состоянии, это могло бы помочь многодетной семье. Телефон Галины Новиковой в редакции «Д».