Спортсмены посадили деревья

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Спортсмены посадили деревья

На фото: Самбист Андрей Актауов посадил в парке клен. || Фото автора

В прошлую субботу в центральном парке посадили 300 саженцев деревьев.

У нового скейтпарка появилась аллея спортсменов. Чемпионы сажали деревья под присмотром главного спортсмена города Евгения Гончарова. Действо проходило под веселую музыку.

Двухкратный чемпион Азии по карате Андрей Актауов посадил саженец клена.

– Это мое первое дерево. Буду приходить сюда, ухаживать, смотреть, как растет, – пообещал мастер спорта.

Саженец пирамидального тополя посадил призер мира по самбо Есет Куанов.

– Весной я уже сажал деревья в интернате имени Есет батыра. Там много деревьев посадил: яблони и груши. Сейчас вот пирамидальный тополь посадил, красиво будет, когда вырастет, – рассказал чемпион.

Эффективным год выдался у спортсмена не только с посадкой деревьев, но и на спортивном поприще. В этом году Есет Куанов участвовал в суперкубке, посвященном памяти Анатолия Харлампиева.

– Это самый престижный турнир, проходил он в Москве, я занял там первое место. Теперь готовлюсь к чемпионату мира. Пройдет он в столице Болгарии, Софии с 10 по 14 ноября, – сообщил Есет Куанов [на фото].

Недалеко от пруда саженцы высадили депутаты и почетные жители Актобе.

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