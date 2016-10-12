В Актобе открылся скейтпарк и стритбольная площадка

На фото: В Актобе примерно 80 скейтеров, самому младшему 10 лет, самому старшему 21 год. Для них и всех любителей экстрим-спорта построили эту площадку. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





Для любителей баскетбола и стритбола установили стритбольное кольцо.

8 октября за флагштоком в парке Первого президента открылся первый скейтпарк в Актобе. Любители заниматься экстремальными видами спорта могут бесплатно кататься и совершенствовать трюки на самокатах, скейтбордах и спортивных велосипедах.

– Я катаюсь на велосипеде с 4-х лет, а вот на трюковых занимаюсь года три. В скейтпарке масса народа, все начали приходить, приезжать, это всех заинтересовало. Очень большое количество рамп, можно обучиться новым трюкам, которые гораздо тяжелее. Тут нет учителя, все самоучки. Смотрим видео, запоминаем, – рассказал ученик школы-гимназии №9 Максим Тарабрин [на фото]. – Мой велосипед заказал мой брат из Санкт-Петербурга. Он обошелся в 480 тысяч тенге. Впрочем, любой человек может спокойно заниматься в скейтпарке. Тут нет ограничений. Дети могут уже с 10 лет кататься. Правда, это травмоопасный спорт, бывает, ноги-руки ломаем. Но это и есть адреналин. Но все равно человек физически развивается, это полезно.

Как признаются ребята, когда падаешь, хочется преодолеть все препятствия. Такой вот необычный стимул. В Актобе неофициально насчитывается около 80 скейтеров. Молодые скейтбордисты, роллеры, райдеры BMX и самоката оценили по достоинству новую площадку и с удовольствием опробовали все фигуры.

– 1 июня мы встретились с вами, тогда и дали обещание создать скейтплощадку, – сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев. – Мы искали несколько мест и остановились на этом: центр города, зелени много. Обещание выполнили, теперь дело остается за вами.

– Нужно развивать, продвигать, чтобы было больше людей, больше желающих. И еще нужно построить несколько скейтпарков в разных районах, – высказался Никита, один из любителей экстремальных видов спорта.

Аким области пообещал, что если желающих будет больше, тогда построят площадки и в старой части, и в Батысе-2.

– Мы установили также стритбольную площадку, это кольцо для стритбола. Надеюсь, это старт, ведь баскетболом и стритболом увлекается много детей. Идея создания скейтпарка исходила от самих ребят, они хотели площадку. У нас в 11 микрорайоне была такая, но она маленькая, не соответствует стандартам. Скейтпарк построили за счет спонсоров, – сказал Евгений Гончаров, руководитель горотдела спорта.

По информации облакимата, в 2017-2018 годах современные крытые спортивные объекты откроют во всех районных центрах области.

В числе спортивных объектов есть и хоккейный модуль, который планируют сдать в эксплуатацию в ближайшие полгода. Он будет находиться в 11 микрорайоне, между школами №32 и №35. Его строительство обойдется частному инвестору, ТОО «КТП», в 420 млн тенге.