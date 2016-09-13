Изумрудную, сапфировую, руби новую и жемчужную свадьбы сыграли в Актобе

На фото: Юбилей своей семьи отметили Серикбай и Айсулу Шурины, Рызабек и Хатима Жалмухановы, Дайыргали Киык и Дания Жабаева, Киякбай Мауытов и Тлектес Айтимова. || Фото предоставлено акиматом города Актобе

9 сентября Актюбинский отдел РАГС приг ласил пары, которые вместе прожили много лет. Почтенные супруги пришли отпраздно вать День семьи вместе с детьми, внуками и правнуками.

– Для меня лично День семьи важен, мои родители прожили вместе 61 год, это бриллиантовая свадьба, – говорит руководитель отдела РАГС Актобе Валентина Мамбетова [на фото]. – Умерла моя мама, а папа так сильно ее любил, что просто не смог ее пережить. На следующий год он тоже ушел из этой жизни к ней. У меня есть формула счастливой семейной жизни. Мы с мужем в этом месяце отпраздновали 31 год совместной жизни. Это солнечная свадьба. Наши дети женаты 8 лет, я надеюсь, что они продолжат наш путь.

По словам Валентины Мамбетовой, в этом году актюбинцы заключают браки чаще, чем в прошлом году. За этот год в брак вступили 3 128 человек, что на 3% больше цифры за прошлый год.

Пять пар чествовали в большом зале, где за бабушками-невестами и дедушками-женихами могли наблюдать уже взрослые дети, внуки и правнуки. Под торжественные аккорды юбиляры вошли, взявшись за руки. «Изумрудными» на празднике были Баксиык и Гульсум Жайбергеновы, они отметили 55-летие совместной жизни. Муж и жена до сих пор смотрят друг на друга, как в день своей встречи. У них 6 детей, 14 внуков и 12 правнуков.

– Мы познакомились в Уил­ском районе, в лесном хозяйстве, она мне сразу понравилась, – говорит Баксиык ата. – В молодости она была красивой, да и сейчас такая же. Волосы кудрявые, молчаливая. Сейчас у молодежи мода пошла: встречаются 1-2 дня, женятся, потом разводятся. Нужно искать человека на всю жизнь.

– Мы встречались 5-6 месяцев, а потом решили создать семью. Я не видела в нем плохих черт. Хотя только коснется голова подушки, сразу засыпает! Я говорю: почему ты со мной побольше не посидишь, а берешь и засыпаешь! Это его плохое качество, – смеется Гульсум аже. – Мы и после свадьбы ни разу не ссорились с ним. Он слушается меня, я слушаюсь его. Мы прожили вместе так долго только благодаря терпению и взаимному уважению.

В РАГСе поздравили также и «молодоженов», которые праздновали сапфировую, рубиновую и жемчужную свадьбы. 45-летие своей семьи отметили Серикбай и Айсулу Шурины, 40-летие – Рызабек и Хатима Жалмухановы, Дайыргали Киык и Дания Жабаева, 30-летие – Киякбай Мауытов и Тлектес Айтимова. Всем юбилярам вручили поздравительные сертификаты, подарки.

101-летняя жительница города Бисенгалиева Жакибай аже дала свое благословение – бата – и вручила белые платки женщинам-юбилярам.

Какие бывают свадьбы

5 лет – Деревянная

10 лет – Розовая (янтарная, оловянная)

15 лет – Стеклянная (хрустальная)

20 лет – Фарфоровая

25 лет – Серебряная

30 лет – Жемчужная

35 лет – Полотняная (коралловая)

40 лет – Рубиновая

45 лет – Сапфировая (алая)

50 лет – Золотая

55 лет – Изумрудная

60 лет – Бриллиантовая (платиновая)

65 лет – Железная

70 лет – Благодатная

75 лет – Коронная (алебастровая)

80 лет – Дубовая

100 лет – Красная