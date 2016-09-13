Семье с 14 детьми дали квартиру в Нур Актобе

На фото: «Новое жилье служебное, его выделили через обл­здрав, пока старшая дочь работает в областной больнице», – подчеркнули, вручая ключи Алие, в горакимате. || Фото akimataktobe.gov.kz





На фото: П. Курашасай. В этой землянке жили Алия, Константин и их 11 детей. Остальные трое имеют уже свои семьи. || Фото из архива «Д»





Новая квартира многодетной семьи в Нур Актобе. Здесь просторно, площадь 84,4 кв. метра. || Фото akimataktobe.gov.kz

Алия и Константин с детьми готовятся к переезду. Раньше они снимали землянку в Курашасае. «У мальчиков и девочек теперь будут свои комнаты. Мы очень рады», – говорит Алия. Жильё временное и служебное. Его дали многодетной семье и старшей дочери Диане – медсестре областной больницы.

О семье Новиковых мы писали в предыдущих номерах газеты («В Актобе 40-летняя женщина родила 14-го ребенка» «Д» №35 от 31.08.16 и «В самой большой семье Актобе родился 14-й ребёнок. Как они живут?» «Д» №36 от 7.09.16). 9 сентября акимат Актобе предложил временное решение проблемы с жильем этой многодетной семьи. Руководитель горотдела занятости и соцпрограмм Найля Буртибаева вручила ключи от служебной 3-комнатной квартиры Алие Новиковой и ее дочери Диане. Площадь квартиры 84,4 кв. метра, находится она в Нур Актобе.

– Диана Новикова работает операционной сестрой в областной больнице. Поэтому стало возможным через управление здравоохранения выделить ей служебное жилье на период исполнения ею служебных обязанностей, – сообщили в горакимате. – Жилье предоставляется с условием, что семья будет проживать в ней до получения Новиковой квартиры согласно очередности как многодетная семья. В филиале «Жилстройсбербанка» на имя Алии Новиковой открыли счёт, туда поступили первые 50 тысяч тенге от коллектива банка.

В Курашасай Новиковы переехали несколько лет назад из Ворошиловки Кобдинского района, после того как старшим детям пришло время продолжать учебу после школы. В поселке у них был старый дом, сейчас его уже снесли. За землянку в Курашасае семья платила 25 тысяч тенге в месяц, не считая комуслуг. Две дочери и сын Новиковых уже обзавелись своими семьями, живут отдельно. У супругов уже есть внук и внучка, 11 детей живут с ними, 6 из них школьники. Глава семейства работает сторожем.

– Мы готовимся к переезду, – сообщила вчера радостно Алия. – Квартиру дали большую. Дети тоже очень рады. Школа в Нур Актобе рядом с домом, перейдут туда. Диане далеко на работу в областную больницу ездить, но у нее есть машина. Будет ездить, как все.