Актюбинцы празднуют Курбан-айт

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Актюбинцы празднуют Курбан-айт

На фото: 12 сентября. Мал базар. Одновременно здесь забивали до 50 голов скота. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Священный праздник мусульман Курбан-айт в этом году отмечается с 12 по 14 сентября. 12 сентября был выходным днём.

У мечети «Нур Гасыр» поставили юрты с угощением, но раздачи мяса и жертвоприношения около мечетей не было.

Забой жертвенного скота в этом году проходил в 5 местах: мал базар, Заречный-3, Юго-Запад и 41-й разъезд. В районе мал базара работали две точки, вокруг скопились сотни машин. На скотном рынке баранов продавали крестьянские хозяйства из Иргиза, Шалкара и других районов.

– Народ приезжает с 7 часов утра, – рассказал директор ТОО «Есык» Галым Укасов, – больше людей стало, потому что около мечетей запретили резать жертвенный скот. На нашей территории одновременно могут резать скот 50 человек. 30 на открытой площадке, еще 20 в частном цехе. Также оборудовали еще один участок для гостей и руководителей, здесь могут одновременно забивать 5 голов. Здесь мясо не раздают, но стоит «ГАЗель» от мечети, туда можно сдавать мясо для нуждающихся. Потом работники мечети развозят мясо по детским домам, по спискам нуждающихся.

– Я купил барана, сам зарезал, кровь пустил, прочитал молитву, дальше за дело возьмется косапшы, – рассказал актюбинец Нурбол Ескожин, – особо обычаев не знаю, но знаю, что мясо жертвенного барана надо разделить на 3 части. Одну часть оставим семье, вторую – родственникам, третью часть отдам нуждающимся. Раньше я в мечеть относил мясо, но потом узнал от соседей о нуждающихся семьях, им отнесу.

Купить живого барана на скотном рынке можно было по цене от 22 до 35 тысяч тенге. Одну треть жертвенного барана многие актюбинцы приносили прямо в мечети. Работники мечети «Досжан Хазрет» в селе Каргалинское 13 сентября раздали мясо 34 семьям.

– Это семьи, проживающие в Жилянке и Нур Актобе. Навещали семьи в общежитиях, раздавали мясо пожилым. Некоторые приходили за мясом в мечеть, остальным отвозили на своем транспорте. Списки нуждающихся мы брали в акимате, – рассказал главный имам мечети «Досжан Хазрет» Азат Аймагамбетов.

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