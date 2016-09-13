В Актобе будут наводить порядок 30 новых компаний. Как их найти и как они будут работать?

На фото: Александр Лисицкий: «Штат управляющих компаний зависит от объема работы, но в среднем это 15-30 человек. Там будут свои аварийные и ремонтные бригады. Такие компании создаются не только в городе, но и в сельских округах».





Ремонт фасадов домов управляющие компании обещают за счет целевых сборов жильцов или по программе термомодернизации. || Фото из архива «Д»

Актобе решили поделить на 30 территорий, которые будут обслуживать управляющие компании, созданные на основе государственно-частного партнёрства. Теперь они отвечают за все коммунальные проблемы на своей территории, будь то саночистка или благоустройство. Новые компании могут взять на обслуживание и дома. Как они будут работать? На вопросы читателей отвечает замруководителя ТОО «Табыс-Актобе» Александр Лисицкий.

– К нашему КСК относятся 15 домов. Деньги собирают большие, а дома как стояли облезлые, так и стоят. Если что случится в доме, деньги собираем отдельно. Что изменится, если перейти в управляющую компанию?

– Полина

А.Л.: – Основное отличие управляющих компаний от КСК – полная подотчетность жильцам. Раз в квартал УК обязаны будут информировать жильцов дома о поступлении денежных средств и о том, куда эти средства израсходовали. Многое, конечно, зависит от тарифа. При его утверждении жильцам надо указать, что в него входит (текущее содержание, текущий или средний ремонт и т.д.). От тарифа и будет зависеть объем работы управляющих компаний.

– Живем на Курмыше по ул. Мебельной, 4. Какой у нас округ? Спасибо, акимат во дворе обустроил детскую площадку, но нам бы еще благоустроить двор: асфальта нет, скамейки поломаны. Пожилых много, а во дворе и присесть негде. Канализационные сети старые, в подъезде вонь. Занимается ли этим управляющая компания? Если мы туда перейдем, что изменится? КСК у нас нет. Какие тарифы в УК?

– Нурания

А.Л.: – Управляющие компании будут собирать предложения жильцов по благоустройству города, передавать их в соответствующие структуры горакимата. Работы по благоустройству будут проводиться по мере выделения бюджетных средств. Касательно благоустройства двора, ремонта коммуникаций. Жильцы определяют объем и стоимость работ совместно с управляющей компанией, проводят все за счет целевых сборов с жильцов. Тариф устанавливается по согласованию с жильцами в зависимости от планируемых услуг. Ул. Мебельная относится к управляющей компании №8, телефон 50-25-40.

– 12 мкр, д. 21. КСК у нас нет, кондоминиум. Если перейти в УК, что изменится? Занимается ли УК асфальтированием дворов? Будут ли у них, как раньше в домоуправлениях, аварийка, дежурные сантехники? Домоуправления за всем смотрели: подвалом, светом, коммуникациями.

– Самат

А.Л.: – Управляющие компании занимаются содержанием жилого фонда и благоустройством территорий. У них свой штат, в том числе аварийные и ремонтные бригады.

– Читал, что одна управляющая компания берет несколько территорий. А сколько человек там работает? Есть ли спецтехника? При предоставлении права на обслуживание кто-то проверяет это? Какие вообще требования предъявляются к УК?

– Самат Балгожин

А.Л.: – Штат управляющих компаний зависит от объема работ и обслуживаемой территории, в среднем там от 15 до 30 человек. УК обладают достаточными материально-техническими ресурсами для своей работы. При создании компаний это обязательно учитывается.

– Если создают УК, будут ли упразднены КСК? Раньше при домоуправлениях были сантехники, электрики, было хорошо. Сейчас в КСК только деньги воруют.

– Галина Петровна

А.Л.: – КСК ни в коем случае не ликвидируют. В городе немало КСК, которые хорошо работают, жильцы довольны их работой. Управляющие компании создаются как альтернатива действующим КСК. Жильцы сами вправе принимать решение, кто будет обслуживать их дом – КСК или УК.

– С февраля по 1 августа я судилась с ПОК «Жаксылык» из-за управления своей секцией в д. №11 по пр. Молдагуловой. С 1 августа в силу вступило мировое соглашение. Мы хотели сами управлять своей секцией дома (всего в доме 4 секции) и добились этого. Недавно пришел управляющий УК №10. Говорю: хоть сейчас отдам подъезд. Не берет. Причина: мы бесхозные. Для чего тогда нужны эти УК? Есть ли у них база, финансы?

– Улмекен Маменова

А.Л.: – В доме №11 по проспекту А.Молдагуловой каждый подъезд зарегистрирован как отдельное строение и имеет свой адрес. В связи с этим проблематично установить границы раздела подвальной части дома. Вопрос с этим сейчас решается. Управляющие компании обладают достаточными материально-техническими ресурсами для работы по содержанию жилого фонда.

– Переулок Воровского, 3 к какой управляющей компании относится, и как ее найти?

– Геннадий Михайлович Колесников

А.Л.: – Эта территория обслуживается УК №19. Всю информацию вы можете получить по телефону 50-25-40.

– 11 микрорайон к какой УК относится? И занимаются ли эти компании открытыми люками на своей территории? У нас их полно.

– Якушева Ольга Борисовна

А.Л.: – 11 микрорайон обслуживается управляющей компанией №7. В ее функции входит в том числе ревизия открытых колодцев. Можете обращаться по телефону 50-25-40.

– Я работаю в кондоминиуме, у нас нет денег на ремонт фасада. Возьмет ли на себя расходы на это управляющая компания? Если да, то из каких средств, и как мы будем рассчитываться?

– Асель

А.Л.: – Ремонт фасада проводится за счет целевого сбора с жильцов. Жильцы совместно с управляющей компанией определяют объем и стоимость работ. Также дом может участвовать в программе модернизации ЖКХ.

– Живу на ул. Красногорской. Прочитала об округах, которые будут обслуживать управляющие компании, но в списках нет Жилгородка. У нас тут столько улиц, где нужен порядок, мусор вовремя убирать. Я еле добилась, чтобы на ул. Красногорской добавили мусорные контейнеры. Включат ли Жилгородок в программу? Куда надо обращаться?

– Наталья

А.Л.: – Вся территория города разделена между управляющими компаниями, в том числе Жилгородок. Узнать, кто обслуживает ваш район можно по телефону 50-25-40.

– Будут ли заключать управляющие компании с нами договора, и вообще в соответствии с какими нормативными актами и законами они действуют? Мы, собственники квартир, за нежилые помещения не отвечаем. Мне кажется, все это сделано для того, чтобы нас запутать, и сделать нас ответственными за ремонт кровли, подвалов, инженерных сетей. Мы же собственники квартир, не дома. Если перейдем к управляющим компаниям, кто будет отвечать за ремонт кровли, крыш, инженерных сетей? Я считаю: пусть все сначала отремонтируют: подвалы, крыши, лифт, а потом заключают договора с нами, работают по-новому.

– Игорь Иванович

А.Л.: – В соответствии с законом РК «О жилищных отношениях» места общего пользования, т.е. подвалы, чердаки, крыши, лестничные пролеты и т.д. – общедолевая собственность жильцов. Жильцы несут бремя содержания общедолевой собственности в солидарном порядке пропорционально площади принадлежащих им квартир. Управляющие компании на основании протокола собрания заключают индивидуальные договора на тех­обслуживание с каждым квартировладельцем.

– Пр. Мира, 59. Месяц сидим без горячей воды. «Трансэнерго» разрыло все, но делать пока не будут. Говорят, чтобы мы закупили материалы почти на 400 тысяч тенге. Сумма для жильцов большая, у нас много пенсионеров. Нами занимается компания «Табыс Актобе». Читала в газете про управляющие компании, но в списке нет нашей улицы. Почему ее не включили? И если войдем в УК, помогут ли нам с финансами, выделит ли государство деньги на ремонт труб горячей воды? У нас их нет.

– Без подписи

А.Л.: – Ваш дом находится на территории, которую обслуживает управляющая компания №18. Расходы на содержание общедомовой инфраструктуры несут владельцы квартир. Управляющая компания со своей стороны может произвести ремонт в рассрочку. То есть после завершения ремонта жильцы отдадут деньги в течение какого-то времени, вопрос решаемый, звоните по телефону 50-25-40.

– Живу в 12 микрорайоне, д. 25. У нас вообще бардак, много квартирантов, они ни за что платить не хотят, КСК не справляется. Включат ли наш дом в округа, которыми будут управлять УК? Нашего микрорайона в списке нет.

– Екатерина Федоровна

А.Л.: – По вопросу обслуживания вашего дома позвоните 50-25-40.

n – Читал, что часть денег в УК вкладывают частники, часть государство. Какой смысл частнику вкладывать средства в ремонт домов, благоустройство территорий? Не окажутся ли жильцы у них в кабале?

– Мирамбек

А.Л.: – Управляющие компании создаются в форме частно-государственного партнерства. Сфера ЖКХ, содержание жилого фонда довольно рентабельный вид деятельности. Управляющие компании будут вести иные работы, извлекая прибыль. Это ни в коем случае не скажется на жильцах. УК будут строго подотчетны перед жильцами дома, который они берут на обслуживание.

n – Хотелось бы знать, на основе какого закона в Актобе создают управляющие компании? В Законе «О жилищных отношениях» такого нет. Меня интересует организационно-правовое обоснование. Компании эти частные или государственные? Их финансово-хозяйственная деятельность ведется на основании договора с физлицом или как? Если жил­инспекция с этого года работает по предпринимательскому кодексу, который исключает некоммерческие организации, будут ли ликвидированы в связи с этим ПОК и кондоминиумы?

– Александр Федорович

А.Л.: – Согласно пункту 1 ст. 42 Закона РК «О жилищных отношениях» форма управления объектом кондоминиума определяется соглашением его участников. Могут выбираться иные формы, не противоречащие законодательству. Управляющие компании являются сервисными организациями, предоставляющими услуги по содержанию жилого дома. Делается это на основе протокола общего собрания жильцов и договоров на техобслуживание, заключаемых с каждым собственником квартир. КСК ни в коем случае не ликвидируются. Управляющие компании создаются как альтернатива действующим КСК.