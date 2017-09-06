﻿ В Актобе «молодёжка» Казахстана вытащила отборочный матч Евро-2019

На фото: 1 сентября. Актобе. Центральный стадион. Форвард казахстанской команды Максим Федин (№10) на 94-й минуте, то есть на последних секундах игры, забивает с пенальти и уводит «молодежку» от домашнего поражения. || Фото автора пресс-службы ФК «Актобе»

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 среди молодёжных сборных Казахстана до 21 года и Черногории прошёл на Центральном стадионе в Актобе и закончился со счетом 1:1. Первыми забили гости, казахстанцы ушли от поражения на последних секундах после заработанного пенальти. В итоге Казахстан (U-21) сыграл достойнее взрослой сборной Казахстана, которая в двух матчах отбора к ЧМ-2018 проиграла с общим счётом 0:6.

Матча сборных в Актобе ждали давно. Однако не было такого ажиотажа, какой был во время приезда сборной Англии в Актобе прошлой осенью. На трибунах были пустые места, хотя день выходной и погода далеко не осенняя. Присутствовавшие зрители проявляли активность: либо скандировали «Казахстан», либо держали флаг страны. Примечательно, что в начале матча фанаты почему-то запевали речевки: «Вперед, Актобе», хотя играла сборная Казахстана. Но затем в течение матча фанатский сектор посвящал свои песни в поддержку сборной Казахстана.

С первых минут территориальным преимуществом завладела гостевая команда. Казахстанцы чаще выбивали мяч в аут или на чужую половину поля, где никого в желтой форме не оказывалось. Защита казахстанской команды позволяла сопернику бить, но удары черногорцев были неточными. На контратаках казахстанцы могли открыть счет, но в одном случае Федин не смог нанести прицельный удар, а в другом после прострела с левого края штрафной Дидар Жалмукан не попал по мячу, хотя бить оставалось почти в пустые ворота. Еще один момент упустил Соколенко, пробив мимо ворот с убойной позиции. В целом в первом тайме мячом больше владели гости, но сверхострых моментов создать не смогли.

Во втором тайме молодежь Казахстана заперла гостей в их штрафной площади, терзая с обеих флангов забросами вдоль ворот. Но черногорские игроки ростом оказались повыше казахстанских, поэтому воздушную дуэль в основном выигрывали игроки в красном. А в случае атак низом казахстанцы загубили два стопроцентных шанса забить. Сначала Жалмукан, прорвавшись во вратарскую зону, по пути обыграв двух защитников, пробил во вратаря, хотя мог выкатить партнеру по команде. К слову, партнеры умением открываться в нужный момент не отличались. В другом эпизоде открыть счет мог Федин, но с выгодной позиции не попал в створ. Не забиваешь ты, забивают тебе. В ответной атаке черногорцы прорвались в штрафную слева и забили гол с добивания, когда защитники казахстанской дружины не подстраховали своего вратаря. Хозяева провели замену. И вышедший на поле юный форвард Еркебулан Сейдахмет добавил остроты в атаке. Между тем черногорцы продолжили атаковать редко, но метко. И вновь забили, на этот раз головой после углового, но с нарушением правил. Гол не засчитан. В добавленные 3 минуты казахстанцы нашли силы на последний штурм. Многие зрители, не веря в команду, стали покидать трибуны. И на самой последней минуте матча Сейдахмет, проявив свой технический арсенал, зацепился за мяч в штрафной гостей. И вскоре его срубили. Пенальти. Игроки в желтом обнимаются, трибуны ликуют. Ликование стало громче, после того как пенальти был реализован. Максим Федин уверенно пробил с 11-метровой отметки в дальний угол.

В итоге 1:1, при полном преимуществе во втором тайме. Казахстанцы ни в чем не уступали гостям по игровым критериям, но хромала реализация, а иногда подводила неточность последнего паса. На фоне выступления молодежной сборной главная команда Казахстана сыграла отвратительно и проиграла заслуженно. В отборочном матче ЧМ-2018 сборная Казахстана в Астане была разгромлена сборной Черногории – 0:3. С таким же счетом казахстанская команда проиграла Польше через 3 дня в Варшаве.