﻿ Делают массаж и лечат грязью

Делают массаж и лечат грязью

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Делают массаж и лечат грязью

Летом этого года мне выдали путевку на лечение в Алгинский профилакторий. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной и центральной нервной систем. Пациенты принимают различные виды лечения, в том числе и лечение грязью. Лечебная иловая грязь доставляется из аула Еркин куш, что в 30 км от Алги.

Тепло встречает пациентов врач-терапевт Базаргуль Мангитаева, она беседует с каждым пациентом и назначает лечебные процедуры. Старшая медсестра Нагира Тулегенова распределяет всех по комнатам и знакомит с внутренним распорядком. Грязелечение быстро и умело проводят санитарки Алмагуль Изтлеуова и Айнагуль Мырзабекова. Прием солевой ванны контролирует Айжамал Конакбаева. Массажистки Жайнагуль Ожыраева, Улболсын Сансызбаева, Гульнар Жуменова делают массаж спины, поясницы, ног и рук, шеи по назначению врача.

После всех процедур пациенты довольны, им становится лучше, благодарят за работу специалистов санатория.

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