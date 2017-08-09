﻿ Можно ли выгуливать котика?

– Моему коту 1,5 года. Крупный, очень любопытный. Из квартиры не выпускаем, он кастрирован. Кот часами может смотреть в окно, рассматривает людей, птичек, иногда тихо мяукает. Даже жалко его становится, что он сидит в четырех стенах. Думаю начать его выгуливать после работы, хотя как-то это не особо принято… Знакомые удивляются, предлагают просто выпустить его во двор. Но я за него боюсь! Во дворе море машин, которых он никогда не видел, собаки бегают… Как правильно выгуливать кота?

– Жанна

ОТВЕТ: – Действительно, не стоит отпускать кота одного во двор, для него там много опасностей: автомобили, собаки, агрессивные коты, неадекватные люди могут обидеть вашего питомца и другое, – советует владелица питомника короткошерстных британских кошек «Edemi la Ton» Наталья Жураковская. – Выгуливать кота лучше всего на шлейке, из ошейника коты чаще всего выскальзывают, выворачиваются. Шлейка более надежна, хотя бывают кошки, которые могут вылезти даже из шлейки.

Иногда коты впадают в ступор, когда на них надевают шлейку. Поэтому первое время надевайте ее на кошку дома на небольшой промежуток времени. Таким образом ваш питомец привыкнет к ней и не будет ощущать дискомфорта.

Если вы решили выгуливать своего питомца, обязательно сделайте все необходимые прививки, включая от бешенства, инфекционных заболеваний и лишая. На улицу выходите лишь после карантина, когда сформируется иммунитет. От блох можете приобрести специальный ошейник. Существует множество спреев от паразитов для кошек, но они его слизывают. Это не всегда полезно.

На прогулке избегайте мест скопления бродячих кошек. Они могут защищать свою территорию и кинуться на вашего кота. Разнимать дерущихся котов непросто. Если уследить не удалось, везите своего кота к ветеринару. Раны без обработки могут серьезно воспалиться.

Брать с собой какие-то игрушки или вкусняшки не нужно. Кошки любопытные животные, их привлекают новые запахи, новые впечатления, они найдут, чем себя занять на прогулке.

Хотите узнать, какого питомца выбрать, особенности пород или когда следует делать прививки? Задавайте вопросы в нашу рубрику «Зверские вопросы» по адресу: n.makeenko@rifma.kz»