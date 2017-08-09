﻿ Кому из инвалидов полагаются ноутбуки и мобильные телефоны

Кому из инвалидов полагаются ноутбуки и мобильные телефоны

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Кому из инвалидов полагаются ноутбуки и мобильные телефоны

Слышал, что с этого года инвалидам выдают дополнительные технические средства. Куда обращаться?

Валентина

Отвечает главный специалист отдела МСЭ департамента комитета труда, соцзащиты и миграции Жасулан Ульмесеков [на фото]:

– С этого года в соответствии с постановлением правительства РК от 03.03.17 года №102 расширили список технических средств для инвалидов. В связи с этим специалисты отделов МСЭ сейчас разрабатывают и корректируют индивидуальные программы реабилитации.

С 1 января 2017 года инвалидов по слуху обеспечивают вместо видеокомпьютеров ноутбуками с веб-камерой, инвалидов по зрению вместо компьютерных тифлокомплексов ноутбуками с программным обеспечением экранного доступа и с синтезом речи. Диктофоны, телефаксы и тифломагнитолы заменят на современные мобильные телефоны. С января 2018 года инвалиды с нарушениями зрения могут рассчитывать на говорящий самоучитель брайлевского шрифта, азбуку разборную по Брайлю, нитковдеватели, иглы швейные. Также для слабовидящих и слепых полагаются термометр, тонометр и глюкометр с тест-полосками с речевыми выходами. Техсредства выдаются строго в соответствии с медицинскими показаниями.

Тем, кто пользуется пока устаревшими средствами, после коррекции или разработки индивидуального плана реабилитации в соответствии с заявлением (его подают в органы занятости и соцпрограмм города и районов области) выдадут средства реабилитации по расширенному перечню.

Инвалидам с проблемами опорно-двигательного аппарата, лежачим вместе с подгузниками выдаются одноразовые впитывающие пеленки, инвалидам, у которых имеется стома, – паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, крем защитный, порошок (пудра) адсорбирующий, нейтрализатор запаха, очиститель для кожи.

В 2017 году на обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением из областного бюджета выделено 716,3 млн тенге. В 2018 году для обеспечения новыми техническими средствами реабилитации планируется дополнительно выделить 114 млн тенге.

Для разработки или проведения корректировки плана реабилитации инвалидам надо обращаться в отделы МСЭ со следующими документами:

1. Заключение ВКК либо медсправка формы 088/у (предоставляется инвалидом в течение 5 лет от даты последней справки формы 088/у).

2. Копия удостоверения личности.

3. Адресная справка (из ЦОН).

4. Амбулаторная карта.

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