﻿ Школьники очистили дворы дома малютки «Умит»

На фото: Ученики 7-8 классов школы №17 помогли убрать дворы и вывезти мусор. || Фото автора

В доме малютки «Умит» ученики 7-8 классов провели благотворительную акцию «Твори добро!» по благоустройству и санитарной очистке. Это летняя трудовая практика по инициативе горотдела и областного управления образования Актюбинской области совместно со средней школой №17. Ученики приняли активное участие в акции: очистили дворы от травы и листвы, собрали и вывезли мусор. Акция прошла на высоком уровне.