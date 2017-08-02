В поселке Пригородный-1 нет света. Фонари есть, а света нет по ул. Ауэзова, Чапаева и так далее. Нам сказали, что проблема в фонарях. Когда их починят?
– Людмила Васильевна
ОТВЕТ: – Фонари проверят в ближайшее время. Проблема будет решена, – прокомментировали в городском отделе ЖКХ. »
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.