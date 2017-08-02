В поселке Пригородный-1 нет света. Фонари есть, а света нет по ул. Ауэзова, Чапаева и так далее. Нам сказали, что проблема в фонарях. Когда их починят?

– Людмила Васильевна

ОТВЕТ: – Фонари проверят в ближайшее время. Проблема будет решена, – прокомментировали в городском отделе ЖКХ. »