﻿ Фонари есть, а света нет

Фонари есть, а света нет

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Фонари есть, а света нет

В поселке Пригородный-1 нет света. Фонари есть, а света нет по ул. Ауэзова, Чапаева и так далее. Нам сказали, что проблема в фонарях. Когда их починят?

– Людмила Васильевна

ОТВЕТ: – Фонари проверят в ближайшее время. Проблема будет решена, – прокомментировали в городском отделе ЖКХ. »

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