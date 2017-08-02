﻿ Не успеваем на автобусы №17 и поздно приезжаем домой

Чтобы после работы добраться до своего дома в Заречном-1, нам нужно ехать в старую часть города на 17-м маршруте, там две остановки: «Пионер» и «Рынок». Автобус ездит до 19:30, и это только в летнее время! А что будет зимой? Он только до 5 вечера будет развозить людей? Многие люди задерживаются на работе и попросту не успевают, тратят деньги на такси, а такси в нашу сторону стоит от 600 тенге и выше. Надеемся, что ТОО «Автопарк» в ближайшее время примет меры.

– Алина БЕКЕНОВА

ОТВЕТ: – Официальное время маршрутного автобуса утверждено до 19:30. Сейчас у нас заключен договор с центром управления пассажирскими перевозками. Они регулируют график движения автобусов, совместно с ними мы будет прорабатывать график по каждому маршруту с учетом жалоб и предложений. Мы примем обращение и будем его рассматривать, – прокомментировал официальный представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов.