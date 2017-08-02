﻿ Кто зарабатывает на вони в Актобе

Власти не перестают говорить о мерах борьбы со зловонием, а в городе не перестает вонять.

Вроде все источники выявили: сероводород, аммиак и другие химические соединения. Вроде все причины нашли: отсутствие локальных очистных сооружений у предприятий, незаконные выбросы отходов без предварительной очистки, слив отходов ассенизаторами в неустановленные места и неподключенность более 20 тысяч частных домов к центральной канализации. Потом еще причин добавили – жара, осадки, ветер (наверное, в других городах их не бывает).

Но если вспомнить заявления экологов двух-трехлетней давности, то и тогда говорилось то же самое. О тех же самых нарушителях! Например, с ассенизатор­скими машинами до сих пор ничего не могут сделать, раз на недавнем совещании главный эколог снова упомянул их. Спиртзаводы не вывозят остаточный фугат – тоже не новая проблема. В прошлом году с тревогой сообщали, что в отходах «Максимус» и «БН Актобе» есть хлориды и сульфаты. В этом году эти же предприятия в списке загрязнителей. В прошлом году (2016) Жаксыгали Иманкулов предупреждал предприятия, чтобы до августа-сентября установили очистные сооружения. Не все прислушались. Даже те, кто установил фильтры, допустили превышение норм выброса. В этом году снова дали срок некоторым «косячникам».

Как думаете, почему крупные предприятия-загрязнители не наказываются? Экологи заявили, что АЗФ и АЗХС загрязняют воздух, но в пределах нормы. При этом со всей строгостью предупредили ИП и владельцев парикмахерских и столовых, что прошло время, когда им позволяли все. Как бы то ни было, актюбинцы после тяжелого рабочего дня не могут комфортно прогуляться по скверу или открыть форточку, когда дома жарко. Проблема экологии не решается. При этом на улучшение экологии выделяют более миллиарда тенге в год. Почему до сих пор мы дышим сероводородом?»