﻿ В Актюбинской области приступили к борьбе с природными пожарами

Акимы районов и Актобе вместе с департаментом по чрезвычайным ситуациям начали борьбу с природными пожарами и профилактикой их возникновения.
В Актюбинской области уже зарегистрировано 3 лесных пожара на площади более 12 га и 1 степной пожар площадью около 30 га. Всего насчитывается 132 возгораний, общей площадью более 13 га.
Для тушения пожаров используются силы и средства ДЧС, а так же 2 тысячи добровольцев.
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