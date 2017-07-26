﻿ В Актобе пройдёт рок-фестиваль

На фото: Группа «Адаптация», родоначальники «Суховея», будут закрывать фестивальный день. || Фото из соцсетей

29 июля грядет главное рок-н-ролльное событие лета в Актобе – 11-й фестиваль независимой музыки «Суховей». Представляем участников фестиваля.

«ХА–МЫ»

Участники фестивалей «Суховей» 2003, 2015-16 годов.

– Группа «Ха–Мы» (Санкт-Петербург – Оренбург) определяет свой стиль, как арт-панк. Но это не веселуха, не патетические антисистемные манифесты, не депрессивная летовщина, и вообще на панк не похоже. Это театр одного актера. Бессменный фронтмэн коллектива Костя Карпеев на сцене вытворяет такие шайтанства, мама не горюй! Подобно Босху Костя изображает мир заводских кварталов изнутри, выводит стаями наружу всех внутренних чудовищ, которые таятся в душах у обитающих «на районах» людей. Черное алкогольное скоморошество, чудеса хореографии в стиле «делириум тременс», воистину народные тексты, которые может написать только наблюдательный простой парень от сохи. И никакой игры.

«FERUM»

Уфимская группа «Ferum» – участник фестиваля «Суховей» 2015 года. Лидер группы Алексей Синёв. За прошедшие два года группа сменила состав и заиграла более камерную музыку. На смену электрогитарам пришла акустика, скрипка, перкуссия. Группа готовит к изданию акустический альбом.

«DIFTONG»

Команда образовалась в начале нулевых в Алге. Стиль – панк-рок, ска-панк. Фронтмен Константин Сидоров. Группа довольно много выступала в Актобе на различных тусовках местного андеграунда, на какое-то время переезжала в Уральск, где стала одним из лидеров местной сцены. В 2009 «Diftong» переезжает в Актобе, отыгрывает пару концертов и распадается. В период 2011-2014 годов ритм-секция группы в лице бас-гитариста Алексея Гатилова и барабанщика Артема Осипова вливается в новый состав «Адаптации». На фестивале «Суховей-11» состоится реюнион группы! После семи лет молчания «Diftong» снова выйдет на сцену!

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ»

Группа, зародившаяся в начале 2000-х в городе Актобе на основе авторских песен Стаса Ткачева. Первое выступление в полном электрическом составе состоялось на фестивале «Суховей-2» в 2002 году. Изначально играя в стилистике панк, репертуар коллектива со временем претерпевал изменения от фанк-блюза до ска-реггей, поэтому как такового музыкального формата группа за собой не закрепила. Записав 2 студийных альбома в 2008 группа прекращает свое существование в качестве регулярно гастролирующей, а Ткачев перебирается в Санкт-Петербург, где периодически дает акустические концерты и экспериментирует с электронными вариациями новых песен. Являясь регулярным участником фестивалей «Суховей», в этом году музыканты вновь решили собраться изначальным составом, чтобы воскресить в памяти традиции доброго праздника и вспомнить дела давно минувших дней.

«АДАПТАЦИЯ»

«Адаптация» не нуждается в представлении. Родоначальники «Суховея», отметившие в этом году свой 25-летний юбилей, будут закрывать фестиваль. Будет панк-рок, драйв, страсть и много эмоций! Будут старые хиты и новые песни! Punk not dead! »

Фестиваль независимой музыки «Суховей-11», г. Актобе, 29 июля, клуб «Jimi Poi» (ул. Прохорова, 12 А). Начало: 18:00. Вход: 2000 тенге. Билеты можно приобрести заранее в магазине «Мелодия» (пр. Абулхаир хана, 11). Цена билета в предварительной продаже – 1500 тенге. Магазин работает с 9:00 до 18:00