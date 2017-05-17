Помогите найти

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Помогите найти

12 мая в районе ул. Чернышевского пропал любимец волонтеров – пес Барон. Собака смесь шнауцера с алабаем, крупная, спокойная. Окрас черный, купированы уши и хвост. Волонтеры переживают за его судьбу. Если у вас есть информация, звоните:

8 747 548 02 25, 8 775 353 76 55

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