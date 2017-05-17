Почему люди злятся и завидуют?

Мария Степановна, пенсионерка: « Злые люди, потому что материальные проблемы есть и духовности мало. Молодежь привыкла не работать, жить за счет родителей. А если родители чего-то не могут дать, дети возмущаются, типа родили, значит, обязаны, как эгоисты ведут себя». Нуркен, сотрудник акимата: « Из банка сейчас иду, кредит не дали, просят в залог 15 миллионов. Как после этого не будешь злым? А вообще причины злости и агрессии в обществе самые разные. Материальные проблемы есть, в семье могут быть проблемы, еще и секты разные появляются». Тугелбай: « Причина злости, думаю, в том, что руководители наши работают неправильно. Если бы нормально работали, то жили бы все в достатке. И не стоил бы килограмм мяса 1600 тенге. Зачем такие цены? Конечно, будет злой народ. У нас же все есть, чтобы жить нормально». Есен, предприниматель: « Безработица, низкие зарплаты, высокие цены – вот основные причины, почему народ может быть злым. Но вообще, мы казахстанцы народ миролюбивый. Нас пока не тронь, сами никого трогать не будем. Если нормальный уровень жизни будет, то и дальше спокойно будем жить». Асхат: « Народ у нас не злой. Но как будет в будущем, не знаю. Потому что сейчас много безработной молодежи. Заканчивают университеты, хотят работать, а у них стаж требуют. Если это не изменится, то лет через 5 злых людей станет много, жить будет тяжелее». Ербулат, продавец-консультант: « Актюбинцы дружные, общительные. Вроде и достопримечательностей немного, а атмосфера хорошая у нас, приезжим у нас нравится, каждый находит что-то свое. Можно даже ночью спокойно прогуляться и ничего не будет». Людмила, медик: « Факторов очень много, и социальных, и материальных. Есть просто равнодушные люди. Но мне больше встречаются доброжелательные и понимающие. Надо делать добро, не ожидая получить его в ответ, и тогда все у нас будет хорошо». Артур, студент-экономист: « Это связано с кризисом, материальное положение у людей ухудшилось: нет хорошей зарплаты и работы. Частично вина в этом государства, оно не может выполнять свои функции в полной мере, законы работают на чиновников, а не на народ». Инна, работник сферы общепита: « Я бы не сказала, что у нас народ злой. В отличие от соседней страны в Казахстане намного больше воспитанных и дисциплинированных людей. Мне попадаются только хорошие люди». Екатерина, работник торговли: « Злых людей не встречала. Злость могут вызвать проблемы в семье, но главная причина – это материальные проблемы. Но они есть у всех и это не должно быть оправданием». Алмат: « А злыми становятся, возможно, от отсутствия духовности. Даже если человек бедный, он может нормально себя вести и быть добрым. А помочь нуждающимся у нас всегда найдутся люди, народ у нас очень дружный». Алем, военный в отставке: « Люди могут быть злыми из-за несправедливости. Человек придет с проблемой, потыкается в госорганы, в суды, в любую структуру, а там принеси то, принеси это – бесполезно все». Салават, охранник: « Несправедливости много в мире, поэтому люди озлоблены. Многие не могут свою правоту доказать ни в суде, ни в других организациях. Много безработных, большинство живет на маленькую зарплату, у нас еще есть зарплаты 25-30 тысяч». . Гульнара: « Наверное, всему виной материальные и духовные проблемы. Злые люди есть везде, во всем мире. Есть у нас в стране большие различия между богатыми и бедными – это тоже причина того, что люди озлоблены». Татьяна, инженер по стандартизации: « Злыми становятся, потому что не все в одинаковых условиях живут. Одни стараются чего-то достичь, но не выходит у них, а другим все удается легко. Вот и рождается зависть. Нужно радоваться успехам других, тогда успех придет к тебе». Жанат, работник ТЭЦ: « В человеке доброты больше, чем зла. Поэтому вокруг всегда будет больше добрых людей. Надо работать и, как говорят, если хочешь быть счастливым – будь им. Злость лучше жизнь не сделает».

В какой стране живут самые добрые люди

В рейтинге самых «добрых стран» Казахстан занял 96 место из 140 позиций. Всего 38% казахстанцев могут помочь незнакомцу.

Семь лет подряд английский благотворительный фонд Charity Aid Foundation составляет рейтинг мировой благотворительности. В 2016 году в него попали 140 стран.

Они оценены путем усреднения процента людей в каждой стране, которые пожертвовали деньги на благотворительность, работали волонтерами или помогали незнакомцам.

Государство Мьянма - многолетний лидер рейтинга самых щедрых государств мира. Первое место Мьянмы обусловлено высоким уровнем участия в благотворительных акциях (91%) и волонтерства (55%), хотя наблюдается и увеличение доли людей, помогающих незнакомцам (63%). В этой стране население придерживается школы буддизма под названием Теравада.

На второй строчке рейтинга благотворительности США. Страна свободы и демократии сохранила свое второе место в рейтинге, с общим счетом 61%. Около трех четвертей американцев (73%) сообщили, что хотя бы раз помогли незнакомому человеку, 46% занимались волонтерством, и 63% жертвовали средства в разные благотворительные фонды. Замыкает тройку лидеров Австралия, за ней – Новая Зеландия.

Самой щедрой страной Средней Азии, по итогам всех параметров рейтинга, стал Узбекистан - 11-е место из 140 стран. 52% жителей страны готовы заниматься благотворительностью, 67% готовы помочь незнакомцу, 62% жертвуют деньги и 27% занимаются волонтерством. Узбекистан также рванул вперед и смог преодолеть за год 9 пунктов рейтинга.

15-е место занял Туркменистан, в котором люди не готовы помогать незнакомцам, но очень активно занимаются волонтерством. Таких здесь 60% населения. Это самый высокий показатель в мире. Таджикистан попал на 87-е место: 49% таджикистанцев готовы помочь незнакомому человеку и только 19% населения занимаются волонтерством.

Казахстан занял 96-е место. 14% жителей страны работали или готовы поработать бесплатно ради благородных целей. Незнакомцу может помочь только 38% казахстанцев.

А замыкает рейтинг Китай - там, по данным исследования, живут самые неотзывчивые и не помогающие друг другу люди. Иностранцу готовы помочь только четверть населения и 6% готово пожертвовать деньги на благотворительность.

–По материалам сайтов www.urlw.ru, www.zanoza.kg