Лучшую фигуру девушки и мужчин выбрали в Актобе

13 мая в драмтеатре Актобе прошёл чемпионат РК и Средней Азии по бодибилдингу и финтесу среди спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.

На фото: Абсолютная чемпионка Елена Хасанова приехала из Алматы, ей 35 лет. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

На фото:13 мая. Абсолютным чемпионом стал Павел Умурзаков из Узбекистана, до этого мужчина выиграл в категории 100 кг. За титул боролись 8 спортсменов, победители в разных весовых категориях. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

От чемпионата остались двойственные ощущения. Организация была очевидно слабой для платного мероприятия. Торжественную часть открытия затянули почти на час, зачастую было сложно разобрать речь ведущего, громкая музыка нервировала. К концу чемпионата количество зрителей в зале значительно сократилось.

Но сами участники соревнований были достойные и посмотреть на них было интересно. Мужчины соревновались в категориях от 65 до более 100 кг, девушки – от 160 до свыше 170 см. В финальную программу мужчин входила произвольная программа и демонстрация 7 поз, которые дают возможность жюри оценить рельеф и пропорциональность фигуры. Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал Павел Умурзаков из Узбекистана, до этого мужчина выиграл в категории 100 кг. Обаятельному Павлу Умурзакову в этом году исполнится 41 год.

– Занимаюсь я с 14 лет, профессионально 5 лет, 5 лет у меня «выступательный» стаж, – поделился чемпион.

У Павла две дочери, обе занимаются водным поло, старшая мастер спорта, младшая – кандидат в мастера спорта. Обе девушки играют в молодежной сборной Узбекистана. Как признается Павел Умурзаков, пойти в профессиональный спорт его подтолкнул успех дочерей.

– Их награды и достижения сподвигли меня на то, чтобы я тоже смог себе что-то доказать. Потому что учить, воспитывать, заставлять детей заниматься спортом, не имея представления какой это адский труд, я не имею права, пока сам не испытаю, что это такое. Прежде чем я начал выступать, мои дети были уже двукратными чемпионами. Дети меня сподвигли заниматься профессиональным бодибилдингом.

Чтобы достигнуть такой впечатляющей физической формы, Павел Умурзаков в процессе финальной подготовки проводит 2-3 тренировки. Жим лежа у чемпиона – 150 кг, становая тяга – 250 кг, приседания со штангой – 200 кг.

– Это невысокие веса, но для бодибилдинга это реальные достижения и достаточно, чтобы иметь такую форму, – поделился Павел Умырзаков.

В Актобе Павел Умурзаков оказался впервые, но впечатления у него остались хорошие.

– Люди здесь такие умиротворенные, спокойные, доброжелательные, веселые, никуда не торопятся. Видимо, у них все хорошо в жизни. Спокойная, размеренная жизнь, мне понравилось.

Совет чемпиона

– Как достичь успеха?

– Мечтать, ставить перед собой цели и не отступать от них. Такие цели, которые сегодня покажутся недостижимыми, а завтра будут вполне реальными.

Абсолютным чемпионом в номинации менс физик (пляжный бодибилдинг) стал жизнерадостный Даврон Туйгунов из Ташкента. Молодой человек не скрывал эмоций и даже поцеловал кубок.

Звание абсолютной чемпионки среди прекрасной половины завоевала миниатюрная Елена Хасанова из Алматы. Елене 35, но ей сложно дать больше 20-25 лет. Как поделилась девушка, в спорт она пришла совершенно случайно.

– Занималась и поняла, что это мое, – поделилась Елена Хасанова.

Для нее это третье выступление, но первый выездной чемпионат.

– Я всю жизнь боялась сцены. Наверное, в первую очередь я решилась для того, чтобы побороть свой страх. И потом, чтобы показать себя. Я всегда этого хотела, мне это всю жизнь везде запрещали. Но я это сделала! Я показала себя в купальнике. Пусть кто-то назовет его пошлым, неправильным видом спорта. Но он мне нравится, он модный и классный.

– Что для вас самое сложное?

– Самое сложное, наверное, устоять, не съесть каких-то вкусняшек, – смеется Елена. – А так ничего сложного. Это образ жизни, в это надо войти и жить этим. Девушка должна всегда выглядеть хорошо, не только для выступлений.