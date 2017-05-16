Не украл, а потерял

Накажут ли, если человек написал заявление о краже вещей, а оказалось, что он их просто потерял и позже нашел?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Если после обращения в правоохранительные органы выяснилось, что вещи нашлись, дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Для этого сразу после обнаружения следует обратиться к следственному органу с заявлением. Ответственность в данном случае для заявителя отсутствует, поскольку заявитель находился в заблуждении, действовал при этом добросовестно, а обнаружив отсутствие события преступления, незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы.