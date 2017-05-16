Накажите за вонь!

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Накажите за вонь!

Сосед сильно пьет. Все помои выливает прямо на тротуар, вонь стоит на весь квартал! Куда можно обращаться?

– Мурат

Алена ДУЛЯ, юрист: – Вам следует обратиться с заявлением в КСК и к участковому полицейскому. Законом предусмотрена ответственность за подобные действия. В частности, ст. 434 КоАП РК расценивает их как мелкое хулиганство. Ответственность, предусмотренная данной статьей, налагается на виновное лицо в виде штрафа в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. В случае совершения указанных действий повторно в течение года ответственность увеличивается до 15 суток административного ареста.

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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