Оперная певица из Актобе Светлана Касьян снялась в эротической фотосессии

На фото: Откровенные снимки певицы в прозрачном нижнем белье занимают три разворота юбилейного выпуска мужского журнала «Максим». || Фото с сайта звезды.ру





14 февраля 2016 года, зал филармонии. На благотворительном концерте Светланы Касьян был аншлаг. Зрители задарили ее цветами. Певица исполнила лучшие оперные произведения, а деньги от концерта передали в Алгинский детский дом. || Фото из архива «Д»

Её фото в нижнем белье украшают страницы мужского журнала.

Светлана Касьян переехала в Актобе из Батуми в 1993 году. Училась в школе №26, а после – в музыкальном колледже. Позже Светлану пригласили в Москву, так начался ее путь на мировую сцену. Стажировалась певица в Вашингтоне у Пласидо Доминго. Сейчас Светлана Касьян солистка Большого театра, выступает на лучших мировых сценах.

Светлана Касьян также занимается благотворительностью и говорит, что сама столкнулась с бедностью.

– Я с 11 лет вышла на работу, торговала на рынке сандалиями и морковкой, – рассказывала певица «Диапазону», – мама делила хлеб на четвертинки между мной, братом и бабушкой. Чужие люди приносили нам продукты, одежду, другие вещи. Поэтому у меня такое огромное желание сейчас помогать нуждающимся, это моя философия жизни.

14 февраля прошлого года Светлана Касьян приезжала в Актобе с благотворительным концертом. («В 11 лет я торговала на рынке, знаю про бедность и голод» «Диапазон» от 16.02.2016)

Этой весной Светлана удивила своих поклонников. Она снялась в эротической фотосессии для мужского журнала «Максим». Так звезда Большого театра и наша землячка решила привлечь внимание к оперному искусству.

– У меня задача привлечь интерес к опере. И может, теперь ваш читатель вместо примитивных напевов некоторых эстрадных исполнителей захочет послушать что-то классическое, – поделилась певица с российским изданием Life.ru.