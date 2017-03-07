Гепатит сидит в печёнках

На фото: Гепатоцентр КДЦ в Актобе. Врач Ботакоз Жанизова проводит фибросканирование печени. Такое исследование выявляет есть ли у пациента фиброз. При вирусном гепатите страдает печень. В 2016 году в области выявили 252 человека с вирусными гепатитами С, В и Д. Всего их теперь 985. Судя по опросам, большинство больных заразились в стоматологическом кабинете и у косметологов. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Откуда берутся вирусные гепатиты и как от них защититься рассказывает и.о. начальника лечебно-профилактического отдела облздрава Асия Тржанова [на фото].

Гепатиты составляют большую группу инфекционных заболеваний человека, связанных с поражением печени. Клиническая картина при этих заболеваниях одна, но механизм действия на организм разный и исход тоже бывает разным. На сегодня известно 10 видов вируса гепатита. Это вирусы А и Е, которыми человек может заразиться фекально-оральным путем, в результате несоблюдения личной гигиены, употребления некипяченой воды, немытых овощей, фруктов и еще 8 вирусов – В, С, Д, F, G, TTV, SEN, NEW, которые попадают в организм человека через кровь в результате каких-нибудь манипуляций. Также вирусы передаются половым путем, от матери ребенку внутриутробно или при рождении. Вирусы гепатита очень устойчивы во внешней среде, особенно те, что передаются через кровь.

Как болезнь проявляется

Человек, заразившийся вирусом гепатита, не сразу желтеет. Вначале появляются слабость, вялость, снижение работоспособности, аппетита, тошнота, рвота, после приема пищи боли, тяжесть в правом подреберье, могут повыситься температура, появиться боли в суставах. Эти симптомы дер­жатся от 5 дней до 2 недель, потом темнеет моча, становится светлым кал, появляется желтушность склер и кожных покровов. Но не все острые вирусные гепатиты протекают с желтушностью. Есть безжелтушные формы, когда болезнь протекает без всяких признаков, и человек узнает об инфицировании вирусом гепатита при прохождении медосмотра.

Защитит вакцина

Дети гепатитами А и В сейчас уже не болеют. Это связано с вакцинацией. От гепатита В начали вакцинировать с 1998 года, от гепатита А с 2006 года. Вакцинация от гепатита В проводится трехкратно: первую вакцину ребенок получает в роддоме, в течение 72 часов после рождения, потом через 2 месяца и 4 месяца. От гепатита А вакцинируют детей в 2 года двукратно с интервалом в полгода.

От гепатита С вакцина пока не разработана. Этот вирус имеет разные генотипы и подвержен мутации. От гепатита Д вакцины тоже нет, но от нее защищает вакцина от гепатита В. Другие новые виды вирусов гепатита еще недостаточно изучены, но этим занимаются ученые всего мира.

– Дети от гепатита защищены. Почему не прививают взрослых? Ведь все ходят в салоны красоты, к стоматологу, делают уколы. Или для вакцинации надо быть абсолютно здоровым?

– Взрослым проводится вакцинация от гепатита В. От гепатитов С, Д, Е вакцина не разработана, но если человек вакцинирован от гепатита В, он не может заразиться гепатитом Д, так как этот вирус дефектный и самостоятельно не может вызвать заболевание. Поэтому, если человек вакцинирован от гепатита В, считается, что он защищен и от гепатита Д. Взрослых людей прививают в зависимости от показаний, после предварительной диагностики. Тех, у кого положительный результат на гепатит В, не прививают. Схема вакцинации для взрослых: 0-1-6 с интервалами между первой и второй прививками 1 месяц, между второй и третьей 5 месяцев. Вакцинации по приказу мин­здрава подлежат контактные лица в очагах гепатита В для профилактики бытового и полового путей передачи, все медработники, учащиеся вузов и ССУЗов медицинского профиля, реципиенты (получатели) крови и ее компонентов, впервые выявленные ВИЧ-инфицированные, впервые выявленные лица, подлежащие гемодиализу и трансплантации органов и тканей, онкогематологические больные, а также больные, получающие иммуносупрессивные препараты.

– На сколько лет хватает действия прививки от гепатита, сделанной в детстве? Ревакцинация нужна потом или нет?

– После вакцинации от гепатита В иммунитет сохраняется до 7-9 лет, это зависит от вида вакцины. Перед ревакцинацией проводится маркерная диагностика на вирус. Если в организме человека отсутствуют антитела к поверхностному антигену гепатита В, проводится ревакцинация.

– Люди заражаются гепатитом во время операций. Почему не рекомендуют заранее привиться, если она плановая?

– Перед таким вмешательством пациент проверяется на вирусы гепатита В и С. По статистике многие заражаются гепатитом не во время операции, а половым или бытовым путем при проведении маникюра, педикюра.

– Кто в обязательном порядке проверяется на вирусный гепатит?

– В обязательном порядке согласно приказу минздрава обследование проходят медработники службы крови, занимающиеся гемодиализом, хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, а также медработники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения.

Также обследованию на гепатиты В и С подлежат больные при поступлении в стационары на плановые операции, пациенты центров и отделения гемодиализа, гематологии, онкологии, транслантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии.

– Проводится ли скрининг населения на вирусные гепатиты?

– Скрининговое обследование населения проводилось с 2010 по 2016 год. Сейчас продолжается скрининг на раннее выявление рака печени – гепатоцеллюлярной карциномы. »

Пути заражения вирусным гепатитом:

Половой, через загрязненные вирусом предметы обихода, при инъекциях, переливании крови, операциях, аборте, удалении зубов

От матери к ребенку

Немедицинские манипуляции: татуаж, пирсинг, маникюр, бритье, обрезание, ритуальные насечки и т.п.

В отдельную группу входят медработники, контактирующие с кровью и другими биосредами, подвержены риску инфицирования от 2 до 5%.