Приманить удачу и украсить себя к весне

Наша акция «Я помогаю другу!» близка к завершению, но у вас еще есть возможность приобрести что-то из уникальных товаров наших рукодельниц и при этом помочь бездомным животным. В номере более 10 новых лотов от прекрасных участниц. Скоро на улицах появятся бездомные щенки и котята, волонтеры готовятся уже сейчас и им не помешает помощь.

Елена Заец

ЛОТ: Домовенок

ЦЕНА: 3500 тг

Рукодельница Елена Заец создает красочных кукол из капрона. Для акции Елена передала очаровательного кудрявого домовенка.

– Это оберег. Для удачи, притяжения денег, здоровья, того, что человек хочет,– улыбается Елена Заец.– Животных люблю. Бездомных мне жалко, если бы я могла их взять, я бы всех забрала.

Юляша

Мастерица Юляша для акции передала оригинальный браслет с кофейными розами из полимерной глины и чеш­ским хрусталем.

– Занимаюсь украшениями из полимерной глины, в основном цветочная тематика, – поделилась Юляша. – Животных люблю, у меня кошка, попугай, рыбки, кролик. Дети дома. А когда дома дети, куда без животных?

ЛОТ: Браслет из полимерной глины

ЦЕНА: 2 000 тг

Олеся Попова

Благоухающее мыло в форме пиона и тюльпанов от Олеси Поповой. Девушка участвует в акции второй раз.

– Мылом занимаюсь около трех лет. Пришла весна, поэтому я решила выставить цветочное мыло, – поделилась Олеся.

ЛОТ: Набор цветочного мыла

ЦЕНА: 1200 тг

Гульсина Иванова

Мастерица Гульсина Иванова оформляет в технике декупаж шкатулки, тарелки, расчески, превращая их в произведения искусства. В руках мастерицы деревянный браслет расцвел нежными ландышами. Его можно приобрести в нашей акции.

– Решила участвовать в акции, чтобы поддержать доброе дело, – улыбается Гульсина.

ЛОТ: Деревянный браслет

ЦЕНА: 1000 тг

Назиля

Рукодельница Назиля – автор выразительных кукол из капрона, ими она даже оформляет шкатулки, фоторамки, мини-бары. От Назили акцию пополнили два милых петушка. Яркий символ года напоминает о весне, на его щеке устроилась божья коровка.

– Увлекаться созданием кукол начала около 5 лет назад, понравилось, – рассказала Назиля.

ЛОТ: Петушок

ЦЕНА: 2 000 тг за шт.

Юлия Гаджиева

Медвежонок в красной шубке от Юлии Гаджиевой при маленьких размерах вызывает колоссальное умиление.

– Я вяжу со школы, сейчас вяжу спицами и крючком вещи для детей. Животных люблю, у самой собака и кошка.

ЛОТ: Мини-медвежонок

ЦЕНА: 1000 тг

Анастия Конивец

3 лота в помощь бездомным животным передала Анастасия. Анастасия Конивец и ее мама по японской технике канзаши создают изящные аксессуары для волос из ткани. Скоро такие цветочные украшения станут прекрасной сменой надоевшим шапкам.

– Мы с мамой занимаемся 3-й год, начала мама. Мне нравится, интересно, успокаивает, – улыбается Анастасия.

ЛОТ: Детская повязка для волос

ЦЕНА: 800 тг

ЛОТ: Заколка

ЦЕНА: 600 тг за штуку

Ирина Барышникова

Рукодельница Ирина добавила три лота.

– Все работы из ткани. Ангел с колокольчиком – это яркое пятно в доме, собирает весь негатив, колокольчик отпугивает злых духов, – рассказала Ирина Барышникова. – Его крылышки в форме сердечка, для благополучия в любви. А маленькие игрушки – медвежонка и ангела – можно даже повесить к ребенку. Они тоже забирают плохую энергию.

ЛОТ: Ангелочек

ЦЕНА: 1000 тг

ЛОТ: Медвежонок

ЦЕНА: 1200 тг

ЛОТ: Ангелочек

ЦЕНА: 1000 тг

Хотите купить уникальное украшение, оберег или игрушку? Звоните по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап). Присоединяйтесь к нашему проекту, вместе мы поможем бездомным животным.