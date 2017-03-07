Купюра в обращении, а её не берут

В магазине отказались принимать купюру 2010 года, которая точно находится в обращении. Что делать в таких случаях?

– Алена

Алена ДУЛЯ, юрист: – Если купюра находится в обращении, то отказывать в ее принятии неправомерно. В этом случае вы имеете право обратиться с жалобой в соответствующие органы. К примеру, налоговый комитет, Национальный банк, общество по защите прав потребителей, прокуратуру. Также вы можете обменять купюру в любом банке второго уровня.

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