Душевнобольной отвечает за преступление?

Если преступление совершил несовершеннолетний, то отвечают родители. А если нахулиганил душевнобольной, которому уже есть 18 лет, кто будет отвечать за причиненный вред имуществу? Соседу за 20 уже, с рождения болеет, стоит на учете.

– Анатолий

Алена ДУЛЯ, юрист: – Уголовной и административной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 16-летнего возраста. Не подлежит административной и уголовной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправного деяния, предусмотренного настоящим кодексом, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Однако, ГК РК предусмотрена ответственность за таких лиц. Ст. 928 и 930 предписано: «Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещает его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель располагает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также других обстоятельств, в частности, восстановления дееспособности причинителя вреда, вправе принять решение о возмещении вреда жизни и здоровью потерпевшего полностью или частично за счет имущества самого причинителя». «Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие душевной болезни или слабоумия, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о таком состоянии причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным и учреждении над ним опеки».

Свои вопросы, присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz