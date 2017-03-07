Обокрал друг

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Обокрал друг

Приглашали друзей на вечеринку к себе домой, а на следующий день хватились пропажи денег из серванта. Она точно была до прихода гостей и исчезла после… Подозреваем одного гостя, хотим заявить в полицию. Но можно попросить следствие не беспокоить других гостей? Одна из женщин беременная и будет жутко неудобно, если ее начнут таскать на показания.

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: –После вашего обращения с заявлением в правоохранительные органы будет возбуждено производство и произведены процессуальные действия. Влиять на их ход вы не можете, однако можете подавать ходатайства. Данные ходатайства не обязательны для исполнения правоохранительными органами. Поэтому гарантий, что ваша знакомая не будет привлечена к следственным действиям, нет.

Свои вопросы, присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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