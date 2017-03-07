Бабушки ходят в филармонию, молодёжь – нет

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Бабушки ходят в филармонию, молодёжь – нет

Недавно со своими ветеранами побывала на концерте в областной филармонии. Нас порадовали своим талантом артисты камерного хора. Исполнял песни, арии из опер только женский состав. Мы получили огромное удовольствие. На фортепиано играла концертмейстер Светлана Зубарева. Осенью мы побывали на концерте солистов-мужчин. Они тоже исполняли арии из опер, романсы. А когда артисты вышли в конце попрощаться со зрителями, показалось, мы на каком-то конкурсе красоты. На сцене стояли красивые, обаятельные, стройные мужчины, все просто любовались.

Кстати, зал в филармонии не сказать, что бывает переполненным. Билет стоит всего 700 тенге Почему-то молодежи, подростков не бывает на концертах. Наверное, мало афиш. Филармонии надо выходить на проф­комы, советы ветеранов городских организаций, больше рекламировать свою работу. Взрослые взяли бы с собой детей, внуков. Думаем, это очень важно для воспитания.

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