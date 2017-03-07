Учащиеся казахско-турецкого лицея получили медали

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Учащиеся казахско-турецкого лицея получили медали

На фото: Алматы. Кайырлы Нурлыхан (крайний слева), Айткали Акылбек (в центре) получили медали за знание точных наук. || Фото предоставлено КТЛ

Недавно в Алматы наградили победителей ХIII Международной жаутыковской олимпиады школьников по математике, физике и информатике, в которой участвовали 63 команды, 416 участников из 17 стран, Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении, Болгарии, Румынии, Сербии и других стран.

Актюбинскую область представили 7 учащихся из казахско-турецкого лицея для одаренных юношей. Команда прошла в декабре подготовку в областной школе олимпийского резерва «Жалын». И вот результат: Нурлыхан Кайырлы, ученик 10-го класса получил серебряную медаль, Акылбек Айткали, ученик 9-го класса – бронзовая медаль.

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