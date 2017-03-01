Балкон не отапливается. Как изменить площадь квартиры?

Мы, жильцы дома по ул. Набережной, 79 б-80, хотели бы узнать, не могли бы нам помочь установить теплосчетчик по госпрограмме в лизинг. И второе, пересмотреть оплату отопления за полную квадратуру квартиры, потому что балкон не отапливается.

– Нурзия

ОТВЕТ: – По вопросу установки прибора учета тепловой энергии необходимо обратиться в наш офис по проспекту Санкибай батыра, 24 «Г», в 33-й кабинет. Если технически ваш дом пригоден для установки теплосчетчика, тогда для заключения договора понадобятся копии следующих документов: удостоверения личности, заявление жильцов о согласии на установку прибора учета, протокол избрания председателя кондоминиума и свидетельство регистрации кондоминиума в министерстве юстиции РК. По второму вопросу также следует обратиться к нашим специалистам в кабинет №11 с техпаспортом квартиры, – объяснили в пресс-службе АО «Трансэнерго».