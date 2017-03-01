Балкон не отапливается. Как изменить площадь квартиры?

Автор:

Мы, жильцы дома по ул. Набережной, 79 б-80, хотели бы узнать, не могли бы нам помочь установить теплосчетчик по госпрограмме в лизинг. И второе, пересмотреть оплату отопления за полную квадратуру квартиры, потому что балкон не отапливается.

– Нурзия

ОТВЕТ: – По вопросу установки прибора учета тепловой энергии необходимо обратиться в наш офис по проспекту Санкибай батыра, 24 «Г», в 33-й кабинет. Если технически ваш дом пригоден для установки теплосчетчика, тогда для заключения договора понадобятся копии следующих документов: удостоверения личности, заявление жильцов о согласии на установку прибора учета, протокол избрания председателя кондоминиума и свидетельство регистрации кондоминиума в министерстве юстиции РК. По второму вопросу также следует обратиться к нашим специалистам в кабинет №11 с техпаспортом квартиры, – объяснили в пресс-службе АО «Трансэнерго».

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.03.2017, 12:20
  
Бывший парень довёл 9-классницу до стресса
01.03.2017, 12:06
  
Хочу узнать о ходе расследования
01.03.2017, 11:59
  
Из отпуска на пенсию?
01.03.2017, 10:42
  
Почему «Трансэнерго» не отвечает абонентам
22.02.2017, 16:44
  
Как вернуть деньги за квартиру 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Обратная сторона Нью-Йорка глазами актюбинки
Бывший парень довёл 9-классницу до стресса
Хочу узнать о ходе расследования
Из отпуска на пенсию?
Разводимся с женой. С кем будет жить сын?
Фастфуд и Кузя навестили самый добрый класс
Письма не доходят до адресата. Почему?
Без женщины мы никто, лишь пылинки у её ног
Доктор Пилюлькин учил детей правильному питанию
Помогите сыну победить боль и судороги
Loading...