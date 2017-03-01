Лучшие подарки на 8 Марта!

Оригинальные, яркие серьги и браслет от мастерицы Асель Жубанышевой - идеальный подарок к 8 марта!
Хотите дарить оригинальные подарки к 8 Марта, при этом помогать животным? Уникальные украшения, сувениры и подарки для любимых женщин в нашей акции «Я помогаю другу!».
Асель Жубанышева
ЛОТ: Набор бижутерии (браслет и серьги)
ЦЕНА: 2 000 тенге
Асель Жубанышева всегда увлекалась рукоделием, закончила художественный лицей. В декрете девушка вернулась к своему хобби. В последнее время ее увлекло изготовление брошей из бисера и бижутерии. На акцию Асель Жубанышева выставила жгут-браслет из бисера и сутажные серьги с красным кристаллом.
– Я начала работать с сутажем – это плоский и тонкий плетеный шелковый цветной шнур. Работа с ним кропотливая, но результат того стоит. К набору прилагается еще браслет-жгут из бисера. Животных я люблю, разводила вислоухих котов, были попугаи. Подумываю взять котенка, но пока думаю.
Алёна Перерва
Алена Перерва для акции передала сразу четыре лота. Яркие браслеты и серьги с цветами из полимерной глины создают весеннее настроение и будут радовать даже в хмурый день. Модная зеленая шапочка с ушками и помпоном тоже рассчитана на весну.
ЛОТ: Браслет
ЦЕНА: 1 500 тенге
ЛОТ: Набор «Розы» (браслет и серьги)
ЦЕНА: 2 000 тенге
ЛОТ: Серьги
ЦЕНА: 1 000 тенге
ЛОТ: Весенняя шапочка и шарфик
ЦЕНА: 3 000 тенге
Ирина Барышникова
ЛОТ: Пакетница
ЦЕНА: 3000 тенге
Рукодельница Ирина Барышникова для акции выделила пакетницу в виде овечки с цветами. Пакетница не только украсит ваш дом, но поможет аккуратным хозяйкам собрать все пакеты.
Юлия БОГДАНЧИКОВА
ЛОТ: Сертификат на дневной макияж
ЦЕНА: 2000 тенге
Весной самое время почувствовать прилив сил и раскрыть свою красоту. Сертификат на дневной макияж в салоне у профессионального визажиста Юлии Богданчиковой ожидает свою владелицу.
Анастасия ЛЕБЕДЕВА
ЛОТ: Колье из полимерной глины
ЦЕНА: 5 000 тенге
Яркое колье ручной работы от мастерицы Анастасии Лебедевой станет идеальным украшением для той женщины, которая не боится быть в центре внимания. Колье из полимерной глины, украшено нефритом.
Таинственная незнакомка
ЛОТ: Календари на 2017 год
ЦЕНА: 300 тенге за штуку
Яркие календари трех видов с символом года и логотипом нашей акции от актюбинской защитницы животных, пожелавшей остаться неизвестной.
Хотите купить уникальное украшение, календарь или колье, сходить на визаж или предложить свой лот, чтобы помочь четвероногим друзьям с улицы? Звоните по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап). Присоединяйтесь к нашему проекту, вместе мы поможем бездомным животным пережить зиму и найти хозяев.
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