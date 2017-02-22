МФК «Актобе» дважды разгромил соперника из Шымкента

На фото: МФК «Актобе» – СДЮШОР №7 (Шымкент), 6:0. Актюбинская дружина встречала сопротивление шымкентских юниоров на каждом участке поля. Даже приходилось стелиться в подкатах, чтобы вернуть мяч хозяевам паркета. || Фото пресс-службы «Актобе»

В 13-м туре чемпионата Казахстана по мини-футболу МФК «Актобе» разгромил шымкентский СДЮШОР №7, забив им в двух встречах 20 голов.

В первой игре актюбинцы разгромили 6:0, голы на свой счет записали Иманалин, Габриэль, Джонатан, Турегазин и дубль сделал еще один бразилец Эрик.

Хотя начало матча не предвещало разгрома. «Красно-белые» долго не могли создать опасность у ворот соперника. Нужно отметить при этом вратаря гостей. Кипер СДЮШОР №7 выручал практически во всех эпизодах, где не успевал, там страховали защитники. И все же ближе к середине тайма Кайрат Иманалин после продолжительной комбинации открыл счет в матче. Практически сразу же Эрик удвоил счет на табло. А на исходе тайма новичок «Актобе» Габриэль установил окончательный счет первой половины – 3:0.

В перерыве прошел конкурс болельщиков. Где главным призом был сезонный абонемент на домашние матчи ФК «Актобе».

Второй тайм мало чем отличался от первого. Вновь хозяева паркета начали тайм на средних скоростях. Играя практически вполсилы. Однако прибавив, тут же забивали. Джонатан и Турегазин отличились в середине тайма. А в концовке нападающий Эрик оформил дубль. В итоге уверенная победа МФК «Актобе» – 6:0.

Во втором матче между этими командами актюбинцы снова одержали крупную победу, на этот раз пропустив один гол, но забив 14. В составе победителей хет-трик оформили легионеры Таку, Эрик и казахстанец Карагулов, еще один легионер Джонатан отметился дублем и по одному голу забили: Жаманкулов, Альжаксин и Нулет.

Стоит отметить, что второй матч начался с быстрого гола. Уже на первой минуте отличился Павел Таку. Не отставали и его одноклубники. Причем забивали игроки «Актобе» поочередно. То Джонатан забьет второй, то Эрик третий, нападающий «красно-белых» Карагулов также в итоге не отстал от партнеров. Голы забивались на любой вкус. Здесь были и быстрые атаки с ходу, и продолжительные комбинации, забивались мячи и с контратак. В то же время оборона хозяев старалась играть компактно. Мало чего позволяя создать сопернику у своих ворот. Футболисты «Актобе» прессинговали по всему паркету. И все же ближе к концу встречи гол престижа Шымкент забил. В итоге все пиршество голов преобразовалось в громкие 14:1. Отдельно стоит отметить гол Егора Нулета. Егору всего 20 лет. Он совсем недавно пополнил ряды МФК «Актобе». При этом игрок на паркете смотрелся не хуже основных футболистов.

Впереди у МФК «Актобе» матчи с прямыми конкурентами за высокие места. Поочередно Актобе посетят рудненский «Аят», талдыкорганский «Жетысу» и самый титулованный соперник – алматинский «Кайрат».