Помогите Артёму попасть на лечение в Москву

Артему 4 года. У него ДЦП и эпилепсия. Все 4 года родители пытаются восстановить его здоровье. Сейчас им нужны деньги на поездку в Москву. || Фото автора

Очень нужна помощь нашему сыну Артему. Он желанный ребенок в семье. Когда Артем родился, мы понятия не имели, что нас ждет. В 6 месяцев у сына начались приступы эпилепсии. Ребенок ослаб, перестал ползать, сидеть. Ему поставили диагноз ДЦП, генерализованная криптогенная фокальная эпилепсия. Сейчас Артему 4 года. Он инвалид с дет­ства. Все эти годы мы наблюдаемся у врачей в ГП №4 Актобе. Не сидим сложа руки. Благодаря нашим усилиям ребенок сидит, ходит, но от приступов мы так и не избавились. Эффекта от лечения нет. Состояние Артема ухудшается.

Нам рекомендовали обратиться в Москов­ский институт детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки. Мы связались с этим институтом. Там готовы принять нашего ребенка на обследование и лечить его. Но для этого необходимо 700 тысяч тенге. К сожалению, таких денег у нас нет. Прошу всех, кто может, оказать помощь. »

– Ольга Бойцан

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