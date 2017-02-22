Как вернуть деньги за квартиру

Со съемного жилья съехала, оплатила наперед, а съехала раньше положенного на 10 дней. Хозяйка деньги не отдает, хотя должна около 10 тысяч. Для меня эти деньги не лишние. Я по-человечески сказала ей, что так нельзя, нужно посчитать коммунальные расходы и отдать, что останется. Договора нет, есть расписка ее, квитанция на квартиру, фото квартиры, показания счетчиков. Куда обращаться?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Договор имущественного найма между гражданами на срок до одного года включительно может быть заключен в устной форме. Плата за пользование нанятым имуществом уплачивается нанимателем в порядке, сроки и в форме, установленные договором, если законодательными актами не установлено иное. В случаях, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, сроки и форма, обычно применяемые при найме аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Размеры платы за пользование имуществом могут изменяться не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Гражданским кодексом также предусмотрена возможность досрочного расторжения договора, при этом в зависимости от оснований расторжения имеется возможность получить обратно часть денежных средств, произведя перерасчет. Для защиты своих прав вам необходимо будет обратиться в суд.