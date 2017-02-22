Как поделить кота с бывшим мужем?

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Как поделить кота с бывшим мужем?

Разводимся с мужем, по имуществу вопросов нет, детей у нас нет. Но у нас общий кот. Не породистый, просто взяли котенка, когда поженились. По факту это мой кот, я его кормила, возила в ветклинику, когда он болел, и так далее. Но отдавать его бывший не хочет! Я уже съехала к родителям, а кота хоть похищай! Я могу подать в суд или такие вещи в суде не рассматривают?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – В соответствии со ст. 124 ГК РК к животным применяются общие правила о вещах, поскольку законодательством не установлено иное. Вы можете обратиться в суд с заявлением о разделе общего имущества. Суд при рассмотрении вопроса будет руководствоваться нормами гражданского и семейного законодательства. В случае, если вы попросите оставить кота за вами, то супруг имеет право на компенсацию и наоборот. Определить размер компенсации в вашем случае возможно по соглашению сторон и по решению суда. Если размер компенсации будет не соизмерим с требуемым (кот представляет ценность лишь для вас двоих), то суд может снизить этот размер.

Свои вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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