Из-за драки детей мама грозит заявить в полицию

Дети (по 11 лет) подрались, ничего серьезного, но мой сын до крови разбил нос другому мальчику. Думала, дело житейское, но его мать теперь угрожает, что сняла побои и будет заявлять. Намекает, что я пока могу «развести» за деньги. Она имеет право обратиться в полицию из-за драки мальчишек? Могу ли я подать в полицию заявление за намеки о вымогательстве?

– Гульсым

Алена ДУЛЯ, юрист: – Лицо, не достигшее к моменту административного правонарушения (или его пресечения) возраста 16 лет, к административной ответственности не привлекается в соответствии со ст. 28 КоАП РК. Однако данный вопрос может быть передан в инспекцию по делам несовершеннолетних. Возможна постановка на контроль, наблюдение за ребенком со стороны данного органа, профилактические беседы, заведение наблюдательного дела за ребенком и родителями. Однако, несмотря на запрет привлечения к административной ответственности в этом возрасте, обязанность возмещения причиненного ущерба остается и возлагается на родителей (законных представителей).

Вы можете обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве. Заявление обязаны принять и рассмотреть. По результатам расследования будет принято решение о привлечении либо непривлечении к ответственности. Все зависит от наличия состава правонарушения и наличия доказательств.

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