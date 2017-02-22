В микрорайоне Сельмаш ни дорог, ни света

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В микрорайоне Сельмаш ни дорог, ни света

На фото: Март 2016 года. Микрорайон Сельмаш, что за Авиатором, утопает в воде. Обещанного уличного освещения жители так и не дождались. Дорог тоже нет. || Фото автора

Хочу поднять вопрос о благоустройстве микрорайона Сельмаш-1, -2 который расположен за Авиатором. Несколько лет назад жители писали на блог акима области о строительстве в нашем районе дорог и проведении освещения. Нам ответили: разрабатывается ПСД по освещению района Сельмаш-1, -2. После финансирования проведут работы. Но пока никакого освещения нет, автодорог тоже.

В газетах писали, что будут строить ливневки для отвода талых вод в Авиаторе, а о нашем микрорайоне ни слова. Весна в нашем городе становится бедой для частного сектора. Повсюду вода и грязь. Так и в нашем районе.

Есть еще вопрос. Недавно приняли решение переименовать микрорайон Сельмаш-1 на Достык, Сельмаш-2 – на Ак отау. Но внутри микрорайона есть много безымянных улиц. Почему им не присваивают названия? Из-за этого найти нужный дом очень трудно.

«Диапазон» направил письмо читателя в акимат Актобе.

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