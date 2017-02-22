Когда власть обуздает цены?

Когда-то наши предшественники и мы создавали основу современной экономики, науки, культуры, образования, права, обороны и правопорядка. Мы родили, обучили и воспитали тех, кто сейчас активно работает во всех сферах нашего государства. Почему же к нам, пенсионерам, так пренебрежительно относятся?

Не буду затрагивать чувствительный вопрос о размере наших пенсий. Думаю, родное правительство найдет разумное решение этой важной социальной проблемы. Нас волнует другая головная боль – рост тарифов на комуслуги и медикаменты.

В Актобе оказывают коммунальные услуги несколько предприятий: АО «Трансэнерго», АО «Акбулак», АО «Актобеэнерго» и другие. Все они монополисты и числятся таковыми в госреестре. За неимением других предприятий аналогичной деятельности они работают вне конкурентной среды, что противоречит рыночным отношениям. Отсутствие здоровой конкуренции рано или поздно приводит к удорожанию стоимости услуг, поэтому коммунальщики и поднимают свои тарифы. Причины они называют разные: изношенные сети, обновление оборудования и т.д. Еще одна проблема коммунальщиков – долги услугопользователей. И если у «Актобеэнерго» есть рычаги воздействия на это, то у других предприятий нет. Но их надо находить, чтобы не жаловаться без конца на нехватку средств и не повышать тарифы. Предприятиям надо иметь оборотные средства на свои нужды.

В последние годы заметно повысились тарифы на подачу тепла, электричества, на воду и за канализацию. АО «Трансэнерго», к примеру, подняло тариф на тепло в 2,5 раза: с 50 тенге за 1 квадрат до 126 тенге! Удорожание тарифов прежде всего бьет по карману пенсионеров и людей с малым достатком.

В Актобе есть еще один монополист – автопарк. Горожане наслышаны, куда ушли средства ТОО, накапливаемые за счет постоянного повышения тарифа на проезд. Огромные денежные средства, необходимые на нужды автотранспортного предприятия, уходили мимо кассы и не способствовали улучшению качества пассажирских перевозок. Такое позорное явление в обслуживании населения должно служить уроком для всех услугодателей и наводить на мысль: в условиях рыночных отношений нужен строгий контроль за каждым предприятием-услугодателем, независимо от формы собственности. Но у нас прозрачности в деятельности этих предприятий не наблюдается. Они не оглашают, сколько денег им поступает за услуги, куда их направляют. Между тем предприятия-монополисты зарегистрированы как открытые АО, поэтому никаких секретов не должно быть.

Еще один архиважный вопрос для населения и, в частности, для пенсионеров – недоступная стоимость медикаментов. Цены на лекарства в частных аптеках превышают все разумные пределы и растут ежедневно. Открытие множества частных аптек, к сожалению, не привело к снижению цен. Наоборот, конкуренция между ними привела к удорожанию лекарств. Куда ни зайди – цены разные и недоступные. Сам я из пенсии ежемесячно трачу на лекарства 20-25 тысяч тенге.

Недавно Н.А. Назарбаев на расширенном заседании правительства подверг жесткой критике работу мин­здрава и сказал, что на приобретение медикаментов выделяются большие суммы из госказны, и потребовал выгнать тех, кто сидит в «Фармации». Это единственный дистрибьютор, который занимается закупом лекарственных средств по госзаказу. Закупаются эти лекарства в 4-5 раз дороже, сказал президент. Что тогда говорить о частных аптеках? Когда и кто найдет на них управу?