Зачем в школе детей учат писать «добрАта»

Недавно встретила знакомую. Ее сын в сентябре пошел в 1-й класс. Спрашиваю: «Как успехи?» Молодая женщина тяжело вздохнула. Говорит, читать не учили, но уже проходим историю саков, гуннов и царицы Томирис. По математике решаем уравнения и надо уже знать таблицу умножения. Как дети учатся, не поймем. Оценки теперь не ставят, домашние задания не дают. Две девочки учебу не потянули и ушли.

– Куда? В детский сад? – спрашиваю.

Женщина пожимает плечами.

Что за программу ввели в школах, что дети уходят из 1-го класса?

– Кембриджскую, – объясняет знакомый учитель. – Математика начинается сразу с больших текстов. Полкласса у меня пришли в школу читающими. 10 детей вообще не знали букв. Но учатся. Куда деваться? В программе то провалы, то скачки. Не успели научиться считать и вычитать, надо решать уравнения. Еще первоклашкам надо знать историю гуннов и саков, что такое космос, как по­явились лунный и солнечный календари, как образовались созвездия и затмения. Тем много, часов мало. По программе у каждого ребенка должны быть термометр, весы, часы… Но этого нет в школе и не было. Класс на занятиях надо делить на группы по 4 ребенка, давать задания и проверять. Как это возможно, когда в классе по 40 детей! Чем программы новые придумывать, лучше бы школы построили, – сокрушается учитель.

Еще об одном новшестве в школах рассказала коллега. Во 2-м классе дети учат дома стихи наизусть, родители снимают на камеру и высылают учителю на Ватсап. На уроке ей слушать некогда.

Ошибки в учебниках – отдель­ная песня. Как вам, что слово «доброта» теперь пишется через «А»? В учебниках для 1-го класса так написано... Мы, конечно, уже привыкли, что живем в стране бесконечных реформ. Несколько лет назад отказались от педиатров, потом схватились за голову, теперь думаем, как их вернуть. Может, кто-то догадается вернуть детям нормальное образование?