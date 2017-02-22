Весеннее в акции помощи бездомным животным

Новая участница акции «Я помогаю другу!» внесла сразу четыре ярких лота.
Алёна Перерва
Алена Перерва со школы занимается рукоделием. Для акции она передала сразу четыре лота. Яркие браслеты и серьги с цветами из полимерной глины напоминают, что весна совсем близко. Такие украшения поднимут настроение даже в пасмурный день. Модная зеленая шапочка с ушками и помпоном тоже рассчитана на весну.
– Я люблю животных, у меня живет собака, были кошка, птички, – поделилась Алена. – Очень жалко бездомных животных, была бы возможность, я бы их всех забрала домой… Городу не хватает приюта.
ЛОТ: Браслет
ЦЕНА: 1 500 тенге
ЛОТ: Набор «Розы» (браслет и серьги)
ЦЕНА: 2 000 тенге
ЛОТ: Серьги
ЦЕНА: 1 000 тенге
ЛОТ: Весенняя шапочка и шарфик
ЦЕНА: 3 000 тенге
Ирина Барышникова
ЛОТ: Пакетница
ЦЕНА: 3000 тенге
Ирина Барышникова подарила пакетницу в виде овечки с цветами. Пакетница – это не только милое украшение, но и полезная вещь. В нее можно складывать пакеты.
Приобретая украшение или сувенир, вы помогаете волонтерам и их четвероногим подопечным. На вырученные средства мы будем приобретать корм, лекарства, стерилизовать животных, которые ищут владельцев.
Юлия БОГДАНЧИКОВА
ЛОТ: Сертификат на дневной макияж
ЦЕНА: 2000 тенге
Сертификат на дневной макияж в салоне у профессионального визажиста Юлии Богданчиковой ожидает свою владелицу. Обновите свой образ или попробуйте что-то новое к весне.
Анастасия ЛЕБЕДЕВА
ЛОТ: Колье из полимерной глины
ЦЕНА: 5 000 тенге
Изысканное колье ручной работы от мастерицы Анастасии Лебедевой подойдет той, кто не боится быть в центре внимания. Колье из полимерной глины, украшено нефритом.
Таинственная незнакомка
ЛОТ: Календари на 2017 год
ЦЕНА: 300 тенге за штуку
Яркие календари трех видов с символом года и логотипом нашей акции от актюбинской защитницы животных, пожелавшей остаться неизвестной.
Хотите купить уникальное украшение, календарь или колье, сходить на визаж или предложить свой лот, чтобы помочь четвероногим друзьям с улицы? Звоните по телефону: 56-70-60 или 8 775 797 03 17 (Ватсап). Присоединяйтесь к нашему проекту, вместе мы поможем бездомным животным пережить зиму и найти хозяев.
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