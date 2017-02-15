Прозвучат песни Муслима Магомаева

19 февраля в 17:00 во Дворце студентов пройдет концерт Давида Гвинианидзе с программой «Новые грани золотых хитов».

– Давид Гвинианидзе уже неоднократно приезжал в наш город. Он президент и художественный руководитель фонда «Таланты мира», – рассказал руководитель арт-центра Есенгельды Дуйсенбаев. – Сам обладатель прекрасного баритона. Все песни будут из репертуара Муслима Магомаева, это возможность отдать дань уважения великому маэстро. С этой программой Давид Гвинианидзе едет в мировое турне, в том числе выступит в Карнеги холле в Америке, пройдут концерты в Европе и, конечно же, в странах СНГ.