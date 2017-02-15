Лучшего сибирского хаски выберут в Актобе

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Лучшего сибирского хаски выберут в Актобе

19 февраля, с 12:00 до 17:00 актюбинцев приглашают на выставку собак всех пород «Сияние звезд» и монопородную выставку сибирских хаски.

– На сегодня у нас около 50 участников, среди них сиба ину, колли, сенбернары, лабрадоры и другие представители пород, – поделилась организатор выставки Лилия Шаукулова. – Все участники из Актобе. В тот же день пройдет отдельная выставка сибир­ских хаски. Сейчас это одна из самых популярных пород в Актобе. Приглашаем актюбинцев!

Выставки пройдут в спорткомплексе «Жарылкасын» (в районе телевышки за городским акиматом). Вход свободный.

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