Почему люди стали взвинченными?

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Почему люди стали взвинченными?

Сейчас люди стали очень агрессивными. Из-за малейшего пустяка скандалы в поликлинике, на остановке, в очереди... Что с людьми происходит? Как защитить себя от негатива?

– Марина

Отвечает Валерий Павленко, доктор медицинских наук, ответственный по курсу психиатрии и наркологии ЗКГМУ

Люди действительно сейчас стали озлобленными и взвинченными, и этому есть ряд причин. Чтобы нормально жить, учить детей, многие вынуждены работать с утра до ночи, часто в нескольких местах. На работе у каждого тоже изменились требования. В связи с этим мы перестали отдыхать. Это сказывается на состоянии психического здоровья. К тому же удвоился объем информации, который мы получаем, и человек постоянно находится в напряжении. Еще один фактор агрессивности – несоответствие возможностей и желаний человека. Ему хочется дорогой айфон, автомобиль, жилье… Он видит, что предлагается, а взять не может, это тоже стресс. Стресс может быть вызван сокращением на работе, повышением цен, чем угодно. Это приводит к неврозам и фобиям. С такими состояниями к психиатрам стали обращаться все чаще, и в большинстве своем это молодые люди.

У кого-то из-за стрессов могут быть панические атаки, внезапный страх.

Для лечения таких состояний надо обращаться к специалистам. Помогают психотерапия и медикаменты. Надо постоянно настраивать себя на позитив. Находить время для отдыха и хобби. Очень важно иметь увлечения: заниматься рыбной ловлей, шить, вязать, рисовать, конструировать и т.д. Очень полезны для урегулирования психического состояния плавание, пешие прогулки, отдых на природе.

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