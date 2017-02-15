Пели песни, играли на шаманском бубне

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Пели песни, играли на шаманском бубне

На фото:11 февраля 2017 года. Дом Дружбы. Выступает хор «Русская песня» и трио «Коляда». || Фото автора

В областном Доме Дружбы прошел концерт-лекция о русской песне. Его организовали участники этнокультурного объединения «Славяне». Перед собравшимися выступали инструментальное трио «Коляда» и малый состав хора «Русская песня».

Зрителям рассказали про обрядовые песни, какие песни пели в разных жизненных ситуациях. Концерт проводил Павел Маглели. Он пел и играл на гуслях, блокфлейтах и на шаманском бубне.

Павел Маглели единственный, кто играет на гуслях в Актобе. В Дом Дружбы он пришел 4 года назад. Игре на гуслях он обучился самостоятельно посредством Интернета.

Как рассказала художественный руководитель этнокультурного объединения «Славяне» Виктория Сурай, в фольклорном ансамбле «Коляда» играют на разных инструментах. Самому маленькому участнику 3 года, самому старшему 80 лет. В коллективе люди разных национальностей.

Объединение тесно сотрудничает с оренбургским коллективом «Добро». Артисты выступают в доме престарелых, перед членами общества слепых, в центре адаптации несовершеннолетних.

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