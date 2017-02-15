Пели песни, играли на шаманском бубне

На фото:11 февраля 2017 года. Дом Дружбы. Выступает хор «Русская песня» и трио «Коляда». || Фото автора
В областном Доме Дружбы прошел концерт-лекция о русской песне. Его организовали участники этнокультурного объединения «Славяне». Перед собравшимися выступали инструментальное трио «Коляда» и малый состав хора «Русская песня».
Зрителям рассказали про обрядовые песни, какие песни пели в разных жизненных ситуациях. Концерт проводил Павел Маглели. Он пел и играл на гуслях, блокфлейтах и на шаманском бубне.
Павел Маглели единственный, кто играет на гуслях в Актобе. В Дом Дружбы он пришел 4 года назад. Игре на гуслях он обучился самостоятельно посредством Интернета.
Как рассказала художественный руководитель этнокультурного объединения «Славяне» Виктория Сурай, в фольклорном ансамбле «Коляда» играют на разных инструментах. Самому маленькому участнику 3 года, самому старшему 80 лет. В коллективе люди разных национальностей.
Объединение тесно сотрудничает с оренбургским коллективом «Добро». Артисты выступают в доме престарелых, перед членами общества слепых, в центре адаптации несовершеннолетних.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.