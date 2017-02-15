Бабушка не хочет переезжать

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Бабушка не хочет переезжать

Бабушке за 70 лет, сейчас она одна живет в поселке. Проблема в том, что у нее букет болезней, страшно оставлять ее одну. Наши условия проживания позволяют жить комфортно всем вместе и ухаживать за ней. Она не хочет категорически. Постоянно боюсь, что она упадет дома и никто не поможет (она еще как специально не всегда к телефону подходит), что приедем, а уже поздно... Возможно по суду заставить человека переехать в более комфортные условия?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Никто не может заставить человека переехать, даже если это желание вызвано благими намерениями. Статьей 21 Конституции РК гарантируется: «Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом». Выбор места жительства – это исключительное право самого гражданина, и оно может быть изменено только на законных основаниях и при соответствующих обстоятельствах.

Свои вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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