Гостью Актобе обокрали

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Гостью Актобе обокрали

Я приехала в город в гости, сама живу в России. Вчера украли сумку, к счастью, ничего ценного там не было, но была некоторая сумма, кошелек, косметика и так далее. Хотела заявить в полицию, но боюсь волокиты, мне уезжать через неделю. Нужно ли мне будет приезжать потом на опознание, суд, давать показания?

– Анна

Алена ДУЛЯ, юрист: – В случае вашего письменного обращения в правоохранительные органы будет возбуждено производство. В рамках следственных действий возможно проведение и допроса, и очных ставок, и опознания, и других необходимых действий. В тех случаях, когда вы не имеете возможности явиться на территорию РК, процессуальные действия могут быть проведены с помощью запроса (поручения, ходатайства), видеосвязи.

Свои вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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