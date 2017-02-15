Осуждённый пять дней прятался в букмекерской конторе и делал ставки

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Осуждённый пять дней прятался в букмекерской конторе и делал ставки

Он объяснил, что пытался выиграть на ставках деньги, чтобы раздать долги.

За кражу 25-летний актюбинец Берик Набиев получил 3 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Летом 2016 года его перевели в колонию-поселение. Днем он уходил на работу в ТОО «Энергосистема», вечером после работы возвращался. 29 декабря он ушел с работы, но не вернулся в колонию. Сотрудники учреждения искали его по всему городу, а нашли 5 января в букмекер­ской конторе. Мужчина объяснил, что 5 дней провел в букмекерской, пытался выиграть деньги, чтобы раздать долги.

До конца срока в поселении ему оставалось всего несколько месяцев, за уклонение от наказания он заработал новый срок.

6 февраля суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

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