Портит репутацию и отбивает клиентов

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Портит репутацию и отбивает клиентов

Работаю стилистом. Какая-то девушка распространяет слухи, что я делаю все плохо, подменяю краску для волос дешевой, работаю некачественно и придумывает истории какие-то о якобы недовольных клиентах. Все это наглая ложь! Отбивает клиентов таким образом, портит репутацию. Я могу подать в суд на нее и получить извинения и компенсацию?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Вы имеете право обратиться в суд с заявлением о клевете в отношении вас. При этом необходимо соблюсти порядок подачи обвинительных актов и обеспечить себя доказательствами. Также вы имеете право просить о возмещении морального вреда и упущенной выгоды.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

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