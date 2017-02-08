Можно заявлять в полицию анонимно?

Автор:
Можно заявлять в полицию анонимно?

Соседка сдает квартиру посуточно, чаще всего каким-то мужчинам с девушками легкого поведения. Настоящий притон устроила. Я могу заявить анонимно на это?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – В соответствии со ст. 5 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» не подлежит рассмотрению анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.02.2017, 18:11
  
Родные выгоняют из дома
08.02.2017, 18:03
  
Портит репутацию и отбивает клиентов
08.02.2017, 17:59
  
Как забрать долг у бывшего работодателя?
08.02.2017, 17:49
  
Как сдать старую машину на утиль за деньги?
08.02.2017, 17:45
  
В Нур Актобе нужны городские телефоны
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинская педагогическая поэма
Родные выгоняют из дома
Портит репутацию и отбивает клиентов
Как забрать долг у бывшего работодателя?
Как сдать старую машину на утиль за деньги?
В Нур Актобе нужны городские телефоны
Лекарства есть, нет старых названий
Школу отделяют от санатория «Чайка» из-за медстрахования
Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут
Доплата репрессированным не полагается
Loading...