Можно заявлять в полицию анонимно?

Соседка сдает квартиру посуточно, чаще всего каким-то мужчинам с девушками легкого поведения. Настоящий притон устроила. Я могу заявить анонимно на это?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – В соответствии со ст. 5 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» не подлежит рассмотрению анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Вопросы присылайте на e-mail: n.makeenko@rifma.kz или приносите по адресу: ул. Есет батыра, 99, редакция газеты «Диапазон».